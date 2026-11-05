Prozess nach Felssturz mit zwei Toten in Steyr geht weiter

Seniorchef eines Kärntner Sprengunternehmens sowie ein Geologe angeklagt. Urteil ist für heute geplant.

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Der Prozess nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel 2023, bei dem zwei Arbeiter getötet wurden, geht heute nach mehrmonatiger Unterbrechung weiter. Der Seniorchef eines Kärntner Sprengunternehmens, dessen Sohn bei dem Unfall starb, sowie ein Geologe müssen sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Beide verantworteten sich bisher nicht schuldig. Das Gericht hatte noch ein Gutachten zum Sturzgeschehen in Auftrag gegeben, dieses liegt nun vor.

Bergung dauerte sechs Tage

Am 8. Februar 2023 waren im Zuge von Hangsicherungsarbeiten zwei Arbeiter, 31 und 64 Jahre alt, dabei, einen großen Felsblock vom bröckelnden Hang abzutragen. Dabei lösten sich rund 3.000 Kubikmeter Gestein und begruben die beiden Männer. Wegen der extrem gefährlichen Situation am Unglücksort dauerte es sechs Tage, bevor die beiden Toten geborgen werden konnten. Durch den Felssturz wurden zudem ein Nebengebäude eines Wohnhauses und eine Garage beschädigt. Insgesamt mussten vier Gebäude evakuiert werden. Ein Urteil ist für heute geplant, bei Schuldsprüchen drohen den Angeklagten bis zu zwei Jahren Haft.