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170 Ensembles

"Woodstock der Blasmusik": Klassentreffen aller Woodmaster

Thomas Ganesch
© Ganesch
2027 spielen nur Bands, die bereits einmal beim legendären Blasmusik-Festival aufgetreten sind.
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Von 1. bis 4. Juli 2027 feiert das Woodstock der Blasmusik sein 15-jähriges Bestehen und es zeichnet sich ein mehr als würdiges Jubiläumsfestival ab. Das Line-up ist bereits fixiert - es spielen nur Bands, die schon einmal beim Woodstock der Blasmusik aufgetreten sind. Gut 170 Ensembles werden zu sehen sein, doch damit nicht genug: auch die Woodmaster der vergangenen Jahre - von Thomas Ganesch bis Jutta Keeß - kommen für das Jubiläum zusammen.

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Woodmaster sind Musiker-Persönlichkeiten mit vielen Ideen, zahlreichen Projekten und diversen Ensembles. 2027 wird all das vereint und die Künstler stehen mit "ihren" Ensembles auf den Bühnen.

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