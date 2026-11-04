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Ab 24,90 Euro

Starke Unterschiede: AK OÖ vergleicht 45 Fitnessstudio-Tarife

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Linz hat mit dem Speedfit im Pro in Urfahr und dem Anytime in der Tabakabfabrik heuer zwei neue Fitnessstudios dazu bekommen.
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Je kälter die Jahreszeit, desto mehr zieht es die Menschen zum Training ins Fitnessstudio. Die AK Oberösterreich hat die Preise in 45 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr erhoben.

Ab 24,90 Euro pro Monat

Verglichen wurden Mitgliedschaften für ein Jahr mit monatlicher Zahlung und unlimitiertem Training. Der Monatsbeitrag liegt dafür zwischen 24,90 und 123 Euro. Dazu können je nach Studio noch Gebühren bis zu 97 Euro hinzukommen. Im Durchschnitt fallen 56 Euro an monatlichen Zahlungen fürs Gym an. Alles in allem kostet das erste Jahr Trainieren im Fitnessstudio zwischen 328,80 und 1.476 Euro. Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,56 Prozent. Dieser erheblichen Preisdifferenz stehen auch sehr unterschiedliche Leistungen gegenüber: Vom einfachen Training über begleitete Work-outs und Kursangebote bis hin zu luxuriösen Wellnessbereichen. Bevor man einen Vertrag abschließt, sollte man daher die Preise vergleichen und überlegen, ob alle inkludierten Leistungen benötigt werden.

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Monatlich kündbare Tarife in 30 Studios

Wer sich nicht sicher ist, ob er genug Durchhaltevermögen hat: 30 Fitnessstudios bieten monatlich kündbare Tarife an.

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