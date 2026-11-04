Food Influencer Süss: "Fairer Handel beginnt bei uns im Einkaufswagen"

Auf Instagram wurde sein Linsentaler-Rezept zwei Millionen Mal geklickt: Dominik Süss ist nicht nur Fernsehkoch und Koch-Influencer auf Social Media – er ist auch in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert und unterstützt heuer die EZA-Woche

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Die EZA-Woche vom 9. bis zum 15. November setzt ein Zeichen für nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit. "Fairer Handel beginnt bei uns im Einkaufswagen", erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). "Mit bewussten Kaufentscheidungen können wir dazu beitragen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen in anderen Teilen der Welt zu verbessern. Oberösterreich übernimmt auch darüber hinaus Verantwortung: Mit 2,1 Millionen Euro unterstützen wir heuer Entwicklungsprojekte, die rund 300.000 Menschen bessere Zukunftsperspektiven eröffnen sollen. Die EZA-Woche zeigt, dass jeder Einzelne einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten kann."

454 EZA-Verkaufsstellen

"Der oberösterreichische Lebensmittelhandel beteiligt sich heuer bereits zum 9. Mal an der EZA-Woche des Landes Oberösterreich. Nach den überaus erfolgreichen Vorjahren sind wir heuer wieder mit dabei – diesmal mit rund 454 Standorten. Viele Lebensmittelgeschäfte werden im Rahmen der EZA-Woche zusätzlich zu den oft bereits bekannten und beliebten Produkten wie Kaffee, Schokolade, Bananen usw. auch ein erweitertes Fair-Trade-Sortiment wie z. B. Weihnachtsartikel und Spielwaren anbieten", sagt Josef Strutz.