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Mit Gasflaschen

Feuer in Linzer Siedlung

Feuerwehreinsatz
© fotokerschi.at
Ein weithin sichtbarer Flammenschein führte am Dienstagabend im Bereich der Holzingerstraße nahe der Dauphinestraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz.
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In Linz-Ebelsberg ist am Dienstagabend mitten in einer Siedlung Feuer ausgebrochen. Auf zwei nebeneinanderliegenden Grundstücken standen ein Lagergebäude und eine Gartenhütte in Vollbrand. Die Aufregung war groß: Ein Bewohner wurde vermisst. Die Feuerwehr konnte ihn schlußendlich schlafend und unverletzt im Hauptgebäude finden.

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In den Nebengebäuden befanden sich zwei Gasflaschen. Eine dieser Flaschen wurde durch die Hitze so beschädigt, dass das Gas vollständig austrat.

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