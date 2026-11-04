Feuer in Linzer Siedlung

Ein weithin sichtbarer Flammenschein führte am Dienstagabend im Bereich der Holzingerstraße nahe der Dauphinestraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Linz-Ebelsberg ist am Dienstagabend mitten in einer Siedlung Feuer ausgebrochen. Auf zwei nebeneinanderliegenden Grundstücken standen ein Lagergebäude und eine Gartenhütte in Vollbrand. Die Aufregung war groß: Ein Bewohner wurde vermisst. Die Feuerwehr konnte ihn schlußendlich schlafend und unverletzt im Hauptgebäude finden.

In den Nebengebäuden befanden sich zwei Gasflaschen. Eine dieser Flaschen wurde durch die Hitze so beschädigt, dass das Gas vollständig austrat.