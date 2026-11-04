Mit Gasflaschen
Feuer in Linzer Siedlung
In Linz-Ebelsberg ist am Dienstagabend mitten in einer Siedlung Feuer ausgebrochen. Auf zwei nebeneinanderliegenden Grundstücken standen ein Lagergebäude und eine Gartenhütte in Vollbrand. Die Aufregung war groß: Ein Bewohner wurde vermisst. Die Feuerwehr konnte ihn schlußendlich schlafend und unverletzt im Hauptgebäude finden.
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In den Nebengebäuden befanden sich zwei Gasflaschen. Eine dieser Flaschen wurde durch die Hitze so beschädigt, dass das Gas vollständig austrat.
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