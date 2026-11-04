OÖ als Hotspot für Industrial AI

Chips, Künstliche Intelligenz und Kommunikationstechnologien entscheiden darüber, wo künftig Wertschöpfung entsteht und wie unabhängig Europa in strategischen Fragen bleibt. Das neue 5G/6G-Testbed von Silicon Austria Labs stärkt OÖs Rolle als Hotspot für Industrial AI.

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"Mit dem 5G/6G-Testbed bekommen unsere Unternehmen Zugang zu Technologien, bevor diese am Markt sind", zeigte sich Innovationsminister Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch in Linz begeistert.



Mit dem neuen 5G/6G-Testbed von Silicon Austria Labs (SAL) in der LIT Factory am Campus der Johannes Kepler Universität Linz setzt Oberösterreich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum europäischen Leitstandort für Industrial AI und intelligente Produktion. Damit Maschinen, Sensoren, Roboter und KI-Systeme ihr volles Potenzial entfalten können, müssen enorme Datenmengen in Echtzeit sicher, zuverlässig und nahezu verzögerungsfrei übertragen werden. Die Mobilfunktechnologie 5G und künftig 6G bilden das technologische Rückgrat und schaffen die Grundlage für autonome Systeme, digitale Zwillinge und datengetriebene Wertschöpfung.

Auch für Mittelstand

Mit dem SAL 5G/6G-Testbed erhalten Unternehmen jeder Größe Zugang zu einer Test- und Entwicklungsinfrastruktur, in der Zukunftstechnologien unter realen Industriebedingungen entwickelt, erprobt und bis zur Anwendung weitergeführt werden können. Fördermöglichkeiten erleichtern dabei den Zugang zu modernster Technologie.



"Mit dem neuen 5G/6G-Testbed setzen wir den nächsten Schritt unserer KI Exzellenzstrategie. Wir wollen neue Technologien nicht nur erforschen, sondern in unseren Betrieben zum Einsatz bringen. Damit aus Forschung wirtschaftlicher Erfolg wird und Oberösterreich auch in Zukunft ein starker Industrie- und Arbeitsstandort bleibt“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).