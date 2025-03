Stockers erste Auslandsreise zu Ukraine-Gipfel nach Brüssel

Schon vor der Angelobung stand die erste Auslandsreise des neuen Bundeskanzlers Christian Stocker fest: Es geht zu einem Krisengipfel nach Brüssel.

Nachdem das Weiße Haus offensichtlich eine geopolitische Kurskorrektur vornimmt und sich im Ukraine-Konflikt zunehmend auf die Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin stellt, hat EU-Ratspräsident Antonio Costa für Donnerstag einen Sondergipfel in Brüssel einberufen. Das wird auch der erste Auslandsauftritt des neuen österreichischen Bundeskanzlers Christian Stocker - die Vorzeichen für die Premiere sind also denkbar dramatisch.

Es geht um die Verteidigung

"Das Treffen wird der europäischen Verteidigung und der Ukraine gewidmet sein", schrieb Costa in seinem an die EU-Staats- und Regierungschefs gerichteten Einladungsschreiben, das noch an den interimistischen Kanzler Alexander Schallenberg ging.

Von Wr. Neustadt direkt nach Brüssel

Der Sprung von Stocker ist jedenfalls beachtlich: Bis vor wenigen Tagen war er noch Vizebürgermeister in Wr. Neustadt - nunmehr ist die Bühne eine weltpolitische.

Meinl fährt wohl auch nach Brüssel

© APA/TOBIAS STEINMAURER ×

Und auch die neue Außenministerin Beate Meinl-Reisinger dürfte ihre Auslandspremiere in der EU-Hauptstadt feiern; am genauen Termin wurde zuletzt noch gefeilt, als fix galt, dass die Neos-Chefin ebenfalls nach Brüssel fliegt.