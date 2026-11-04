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A26-Bau

Umstrittener Westring: Ausstellung zum Bauprojekt im Bergschlössl eröffnet

Steinkellner
© Land OÖ
„Die A 26 bewegt die Menschen in Linz und der Region. Gerade weil das Projekt unterschiedliche Sichtweisen hervorruft, ist uns ein offener und transparenter Dialog besonders wichtig", sagt ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl. 
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Der Westring ist nicht erst seit der Bekanntgabe der Mehrkosten von 115 Millionen Euro vor zwei Wochen das Aufregerthema schlechthin für viele Linzer. Die Gesamtkosten steigen damit auf knapp 1,3 Milliarden Euro. "Besonders absurd: Obwohl für den Bau von Autobahnen nicht im Geringsten zuständig, muss die Stadt Linz somit nun zusätzlich sechs Millionen Euro aufwenden und insgesamt rund 65 Millionen Euro für dieses 4,7 Kilometer lange Steinzeitprojekt zahlen", verdeutlicht Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Neue Infoausstellung

Am 4. November wurde nun eine neue Informationsausstellung rund um die A 26 Linzer Autobahn von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und dem Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer eröffnet worden. Interessierte können sich nach Voranmeldung ab sofort im Bergschlössl – im gleichnamigen Park an der Ziegeleistraße – ein detailreiches Bild zu Planung und Tunnel(bau) der Westumfahrung machen.  Die barrierefreie Ausstellung ist bei freiem Eintritt ausschließlich im Rahmen von Führungen und nach Terminvereinbarung unter a26-besichtigungen@asfinag.at zugänglich.

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Sprengung im Granit wird erklärt

Die Schau der ASFINAG ist ein interaktiver Rundgang durch das "Universum" der A 26 Linzer Autobahn. Egal, ob technisch mehr oder weniger interessierte Personen – die Ausstellung führt alle verständlich hinter die Kulissen des Straßenprojekts. Wie funktioniert eine unterirdische Sprengung im Granit? Wie wird das Ausbruchsmaterial aus dem Tunnel Freinberg mit dem Schiff auf der Donau abtransportiert? Was hat ein jungsteinzeitliches Steinbeil mit der A 26 zu tun? Warum baut die ASFINAG neue "Wohnquartiere" für Fledermäuse? Das sind nur ein paar Beispiele, auf die man im Bergschlössl die Antwort findet.

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