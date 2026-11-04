"Ein Knoten im Magen": Darum lief Miranda Kerr nicht bei der Victoria’s-Secret-Show

Sie gehörte zu den bekanntesten Victoria’s-Secret-Angels ihrer Generation und wurde für die Fashion Show 2026 sogar um ein Comeback gebeten. Doch Miranda Kerr sagte Nein. Jetzt verrät das Model, warum sie sich gegen den großen Laufsteg-Auftritt entschieden hat.

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Einmal ein Victoria’s-Secret-Angel, immer ein Victoria’s-Secret-Angel? Nicht unbedingt. Miranda Kerr hat in diesem Jahr eine Einladung zur legendären Lingerie-Show ausgeschlagen, obwohl sie zunächst durchaus Lust auf ein Comeback hatte. Immerhin war 2026 ein besonderes Jahr: Vor genau 20 Jahren feierte das australische Model sein Debüt auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg.



Doch aus der anfänglichen Begeisterung wurde schließlich Unsicherheit. Im Podcast Not Skinny But Not Fat sprach die 43-Jährige nun offen darüber, warum sie ihre ikonischen Engelsflügel lieber im Schrank ließ.

"Ein Knoten im Magen": Deshalb sagte Miranda Kerr ab

Als Victoria’s Secret sie für die Show 2026 anfragte, war Kerr zunächst begeistert. Sie dachte an die vielen schönen Erinnerungen, die gemeinsamen Momente mit den anderen Models und daran, wie viel Spaß ihr die Auftritte damals gemacht hatten.



Doch je konkreter sie sich vorstellte, wieder in Unterwäsche über den Laufsteg zu gehen, desto unwohler fühlte sie sich. "Ich hatte so einen Knoten im Magen", erzählte sie im Podcast. Auch Meditation habe dieses Gefühl nicht verschwinden lassen.



Schließlich stellte sie sich eine einfache Frage: Wie würde sie sich fühlen, wenn sie die Show einfach absagen würde? Die Antwort kam offenbar sofort. Als sie sich gegen den Auftritt entschied, verschwand das unangenehme Gefühl. Für Kerr war das ein Zeichen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.

"Das war damals, das ist heute"

Miranda Kerr 2006 © WireImage

Besonders interessant: Kerr betonte, dass ihre Absage nichts mit negativen Erfahrungen mit der Marke zu tun hatte. Im Gegenteil. Sie blickt mit großer Dankbarkeit auf ihre Zeit als Victoria’s-Secret-Angel zurück und bezeichnete die Einladung als große Ehre.



Allerdings habe sie heute eine andere Lebenssituation und befinde sich an einem anderen Punkt ihres Lebens. Die Vorstellung, mit 43 Jahren und als Mutter von vier Söhnen erneut in Unterwäsche auf dem Laufsteg zu stehen, fühlte sich für sie einfach nicht mehr richtig an.



Auch das Wiedersehen mit ehemaligen Kolleginnen wie Rosie Huntington-Whiteley hätte sie gereizt. Letztendlich überwog aber der Wunsch, dieses Kapitel so in Erinnerung zu behalten, wie es war.

Miranda Kerr war sechs Mal bei Victoria’s Secret dabei

Fantasy Bra © WireImage

Ihre Entscheidung ist durchaus bemerkenswert, denn Miranda Kerr gehörte lange zu den prägenden Gesichtern der Marke. 2006 feierte sie ihr Debüt bei der Victoria’s-Secret-Fashion-Show. In den darauffolgenden Jahren wurde sie zu einem der bekanntesten Angels und lief insgesamt sechs Mal für das Label.



2011 durfte sie sogar den begehrten Fantasy Bra präsentieren, eine besondere Auszeichnung, die jedes Jahr nur einem ausgewählten Model zuteilwird. Ihren letzten Auftritt bei der Show hatte sie 2012.



In den Jahren danach konzentrierte sich Kerr zunehmend auf andere Projekte, darunter ihre eigene Beauty-Marke KORA Organics. Für die diesjährige Show hätte sie nun die Gelegenheit zu einem großen Comeback gehabt. Doch diesmal entschied sie sich bewusst dagegen.

Ein Comeback auf dem Laufsteg gab es trotzdem

Miranda Kerr auf dem Runway für Stella McCartney auf der Paris Fashion Week © Getty Images

Ganz von der Modewelt verabschiedet hat sich Miranda Kerr allerdings nicht. Erst im September 2026 überraschte sie mit einem Auftritt bei der Paris Fashion Week für Stella McCartney. Es war ihr erster großer Runway-Auftritt seit mehreren Jahren.



Der Unterschied zur Victoria’s-Secret-Show? Bei Stella McCartney fühlte sich die Situation für sie offenbar anders an. Dass sie grundsätzlich keine Lust mehr auf den Laufsteg hat, lässt sich aus ihrer Absage also nicht ableiten.