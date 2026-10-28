Kim Kardashian zieht ihre Schwestern für SKIMS aus

Kim Kardashian läutet mit ihrer Marke SKIMS die Weihnachtssaison ein und holt dafür gleich ihre ganze Schwestern-Crew vor die Kamera. Die neue Holiday-Kampagne setzt auf Vintage-Glamour, freche Dessous und jede Menge Retro-Weihnachtsstimmung.

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Weihnachten wird bei den Kardashians offenbar zur Familiensache! Für die neue Holiday-Kampagne ihrer Marke SKIMS hat Kim Kardashian ihre Schwestern Kourtney, Khloé, Kendall und Kylie vor die Kamera geholt. Unter dem Motto "Skimsmas w my sisters" präsentiert sich der Kardashian-Jenner-Clan in einer nostalgischen Weihnachtswelt, die aussieht, als wäre sie direkt einem alten Hollywood-Film entsprungen.



Fotografin Nadia Lee Cohen setzte die Familie in einem retro-inspirierten Setting mit glitzernden Weihnachtsbäumen, einem Kamin und jeder Menge Geschenken in Szene. Statt klassischer Weihnachtswerbung gibt es hier allerdings eine ordentliche Portion Kardashian-Glamour: Dessous, transparente Strümpfe, verspielte Prints und Pyjamas treffen auf opulente Frisuren und verführerische Posen.

Vintage-Weihnachten trifft auf Kardashian-Glamour

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Die Looks sind alles andere als langweilig. Kim selbst trägt unter anderem ein Kleid mit Rentierprint und posiert in festlichen Pyjamas sogar mit dem Weihnachtsmann. Kylie setzt auf ein rot-weißes Fair-Isle-Set aus Bralette und Minirock, während Kendall in karierter Lingerie und transparenten Strümpfen vor der Kamera steht.



Kourtney und Khloé zeigen sich ebenfalls in der Kampagne: Während Khloé auf einen gemütlichen Onesie samt passender Haube setzt, kombiniert Kourtney bequeme Loungewear mit knallroten High Heels. Der Mix aus kuscheligen Materialien, klassischen Weihnachtsmustern und freizügigen Silhouetten ist typisch SKIMS – und macht aus der vermeintlich besinnlichen Jahreszeit ein ziemlich glamouröses Fashion-Spektakel.

Die ganze Familie für den Holiday Shop

Dass Kim ihre berühmten Schwestern für eine Kampagne ihrer Marke einspannt, ist übrigens nicht neu. Schon in früheren SKIMS-Kampagnen waren Familienmitglieder mit dabei. Diesmal stehen jedoch alle fünf Schwestern gemeinsam vor der Kamera.



Die neue Holiday-Kollektion umfasst festliche Pyjamas, Loungewear, Unterwäsche und Strickteile. Dazu kommen Geschenkideen für verschiedene Altersgruppen – von Kinder- und Baby-Pyjamas bis hin zu Outfits für Haustiere. Auch Accessoires wie kuschelige Decken und Hausschuhe gehören zum saisonalen Angebot.



Der SKIMS Holiday Shop startet am 29. Oktober 2026. Wer sich also schon auf die Weihnachtszeit einstimmen möchte, kann die neue Kollektion ab dem Launch auf der offiziellen Website der Marke entdecken.