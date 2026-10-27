Grau war gestern! Auf diese 4 Trendfarben setzen Kate, Hailey & Co. im Herbst 2026

Grau im Herbst? Langweilig! Die Zeiten, in denen wir uns in triste Farben hüllen, sind endgültig vorbei. Die Stars zeigen, welche Nuancen jetzt angesagt sind und wie sie unsere Herbstlooks zum absoluten Hingucker machen.

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Grau, Schwarz und gedeckte Töne waren im Herbst lange die erste Wahl, doch damit ist jetzt Schluss. Die aktuelle Saison bringt frischen Wind in unsere Garderobe und beweist, dass es ruhig etwas farbenfroher sein darf.

Burgunderrot: Zoë Kravitz

Zoë Kravitz © GC Images

Was wäre ein echter Mode-Herbst ohne einen dunklen, warmen Rotton? Burgunder, Weinrot und tiefe Beeren-Nuancen sind im Herbst 2026 das absolute Must-have und lösen das klassische Schwarz als verlässliche Go-to-Farbe ab. Schauspielerin Zoë Kravitz spazierte erst letzte Woche im perfekten Herbst-Layering-Look durch die Straßen von New York. Sie hüllte sich in einen kuscheligen bordeauxroten Pullover samt farblich passendem, voluminösem Schal, ihrem absoluten Signature-Style für kühle Tage. Dazu kombinierte sie ganz entspannt ihre Adidas Sambas. Dieser Look zeigt, wie cool und unaufgeregt sich tiefe Rottöne in unsere Alltags-Garderobe einfügen lassen.

Tannengrün: Prinzessin Kate

Prinzessin Kate © Getty Images

Ein edles Tannengrün ist in diesem Herbst nicht nur die ultimative Statement-Farbe, sondern auch der absolute Favorit der britischen Royals. Prinzessin Kate lieferte uns dazu erst vergangene Woche die perfekte Stil-Inspiration: Zum feierlichen Staatsbesuch hüllte sie sich von Kopf bis Fuß in diesen luxuriösen Ton. Sie glänzte in einem tannengrünen Mantel mit markanten Schultern und einer betonten Taille. Dazu kombinierte sie einen farblich abgestimmten Hut und ein enganliegendes, dunkelgrünes Rollkragenkleid. Damit beweist Kate: Die Farbe muss nicht immer nur in Form von grobem Strick getragen werden. Wer in diesem Herbst auf scharf geschnittenes Tailoring, monochrome All-Over-Looks und strukturierte Mäntel in der tiefen Waldfarbe setzt, strahlt genau diese zeitlose Klasse aus.

Buttergelb: Jenna Ortega

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Wer dachte, Buttergelb sei nur ein kurzlebiger Sommertrend, liegt falsch. Im Herbst/Winter 2026 hat sich die sanfte Nuance als fester Bestandteil der Garderobe etabliert und bringt einen Hauch Sonnenschein in die kühleren Monate. Wie man die Farbe jetzt trägt, bewies Schauspielerin Jenna Ortega im Oktober in New York City: Sie verabschiedete sich farblich von ihrem düsteren "Wednesday"-Look und strahlte stattdessen in einem buttergelben Peplum-Cardigan aus der Herbstkollektion 2026 von Dior. Gepaart mit einer hellen Baggy-Jeans und farblich abgestimmten Pumps von Christian Louboutin kreierte sie den perfekten Wohlfühl-High-Fashion-Look für den Großstadtherbst.

Kobaltblau: Hailey Bieber

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Blau machen war modisch noch nie so angesagt. Kobalt- und Elektrikblau gehören zu den absoluten Statement-Farben der laufenden Saison. Fashion-Vorbild Hailey Bieber zeigte kürzlich an einem kühleren Tag in Beverly Hills, wie man den Ton ganz mühelos in den Alltag integriert. Sie verpasste ihrer klassischen Uniform ein farbenfrohes Upgrade und warf sich einen leuchtend kobaltblauen Mantel über. Zusammen mit dunklen Leder-Mules bewies das Model: Ein Mantel in dieser Knallfarbe ist das ultimative Piece, um wirklich jedes Basic-Outfit sofort aufzuwerten.