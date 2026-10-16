Meghan zeigt, wie wir Burgunderrot diesen Herbst tragen wollen

Burgunderrot, Pflaume und Schokobraun: Herzogin Meghan zeigt, wie elegant die Trendfarbe der Saison aussehen kann. Ihr schönstes Styling-Detail ist dabei überraschend leistbar.

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Diesen Look würden wir gerne direkt in unsere Herbstgarderobe übernehmen: Bei ihrem Besuch in Nottingham mit Prinz Harry am Donnerstag, dem 15. Oktober, setzte Herzogin Meghan auf satte Weinrot- und Brauntöne. Ein langer Mantel, feiner Strick, ein schmaler Midirock – eigentlich eine klassische Kombination. Durch die fein abgestimmten Farben und geschickt gewählten Accessoires wurde daraus allerdings einer ihrer schönsten Herbst-Looks.

Burgunderrot trifft Pflaume und Espresso

Burgunderrot zählt zu den wichtigsten Trendfarben der Saison. Meghan zeigt, wie vielseitig sich der dunkle Rotton kombinieren lässt: Ihr Outfit bewegt sich zwischen warmem Mahagonibraun, tiefem Weinrot und einem ins Violette spielenden Pflaumenton. Die Nuancen liegen nahe genug beieinander, um harmonisch zu wirken, unterscheiden sich aber deutlich genug, damit der Look spannend bleibt.

Die Basis bilden der großzügig geschnittene "Dona"-Mantel der Marke Joseph und der farblich abgestimmte Kaschmir-Rollkragenpullover "Yara". Beide kommen in der Nuance "Mahogany", einem dunklen Braunrot. Dazu trägt Meghan den schmalen "Oliena"-Rock von The Fold in "Deep Plum". Gerade dieser leicht lilastichige Ton verleiht der Kombination Tiefe.

Auch die Proportionen funktionieren: Der weite, lange Mantel fällt locker über den körpernahen Strick und den geraden Rock. Dadurch wirkt das Ensemble elegant, ohne streng zu werden.

© Samir Hussein/WireImage

Das schönste Detail kostet rund 31 Euro

Besonders gelungen ist der cognacfarbene Ledergürtel von Marks & Spencer. Er betont die Taille und setzt zwischen den dunklen Stoffen einen etwas helleren, warmen Akzent. Seine goldfarbenen Metalldetails bringen genau die richtige Portion Glamour ins Outfit. Der Preis: 26 Pfund, umgerechnet rund 31 Euro. Ein vergleichsweise günstiges Accessoire mit großer Wirkung.

Dazu kombiniert Meghan die kleine "Mini Loaf"-Tasche von Joseph in Espresso. Das Leder in Flechtoptik bringt eine weitere Struktur ins Spiel und ergänzt den weichen Strick und die glatte Oberfläche des Rocks. Spitze, burgunderfarbene Pumps von Jennifer Chamandi greifen die Rotnuancen wieder auf und geben dem Look einen eleganten Abschluss.

© Getty Images

So viel kostet Meghans Herbst-Look

Beim Gürtel bleibt Meghan preislich zurückhaltend, bei den übrigen Teilen setzt sie auf Designerlabels. Diese Richtpreise ergeben sich aus den aktuell gelisteten Angeboten:

Joseph "Dona"-Mantel: 1.895 Euro

Joseph "Yara"-Kaschmirpullover: 425 Euro

The Fold "Oliena"-Rock: 175 Pfund, ca. 207 Euro

Joseph "Mini Loaf"-Tasche: 795 Euro

Jennifer-Chamandi-"Lorenzo"-Pumps: 650 Pfund, ca. 770 Euro

Marks-&-Spencer-Ledergürtel: 26 Pfund, ca. 31 Euro

Damit kommt die Kombination rechnerisch auf rund 4.100 Euro – ohne Uhr und Schmuck.

So gelingt der schöne Look deutlich günstiger

Für den schönen Farbeffekt braucht es allerdings kein Designerbudget. Ein feiner Rollkragenpullover in Weinrot, ein schmaler Midirock in Aubergine und ein langer Mantel in dunklem Braun schaffen eine ähnliche Basis. Dazu passen eine schlichte braune Tasche, spitze Pumps oder elegante Stiefel und ein cognacfarbener Gürtel mit goldfarbener Schnalle.

Beim Nachstylen dürfen die Farbtöne ruhig etwas voneinander abweichen. Gerade das Zusammenspiel aus rötlichem Braun, Burgunder und dunklem Lila macht Meghans Kombination so interessant. Wer bereits einen schokobraunen Mantel besitzt, kann sich deshalb zunächst auf ein weinrotes Oberteil und den Gürtel konzentrieren – und vorhandenen Lieblingsstücken damit ein sehr schönes Herbst-Update geben.