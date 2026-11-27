Mehr ist mehr! Der Zwiebellook bekommt in dieser Saison ein Fashion-Upgrade. Statt einfach nur mehrere Kleidungsstücke übereinanderzuziehen, spielen wir mit spannenden Materialien, aufregenden Längen und raffinierten Stilbrüchen.

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Der Winter stellt uns modisch jedes Jahr vor dieselbe Herausforderung. Die Lösung? Der Zwiebellook! Was lange vor allem praktisch war, ist in der Saison 2026/27 zum echten Fashion-Statement avanciert. Die gute Nachricht: Für einen angesagten Layering-Look brauchst du keine komplett neue Garderobe. Oft reichen ein paar clevere Kombinationen, ein spannender Materialmix und der Mut, altbekannte Lieblingsstücke einmal ganz anders zu tragen.

Trend 1: Mit unterschiedlichen Längen spielen

STEFFL © : Elisa Teichtmeister

Wer beim Layering einfach nur mehrere Oberteile übereinanderzieht, riskiert schnell einen unförmigen Look. Der entscheidende Styling-Trick lautet deshalb: unterschiedliche Längen und Proportionen kombinieren:

Lass beispielsweise den Saum einer weißen Hemdbluse unter einem kürzeren Strickpullover hervorblitzen. Dazu passen eine weit geschnittene Stoffhose und ein langer Wollmantel. Auch ein kurzer Cardigan über einem längeren Shirt sorgt für einen spannenden Kontrast. Wer noch Inspiration für den perfekten Lagenlook sucht, wird bei STEFFL fündig: Das Sortiment bietet zahlreiche Möglichkeiten, unterschiedliche Materialien, Schnitte und Längen miteinander zu kombinieren und den persönlichen Layering-Look ganz individuell zu kreieren.

Trend 2: Lingerie-Layering

MANGO © MANGO

Einer der aufregendsten Trends der Saison ist das sogenannte Lingerie-Layering. Zarte Spitze trifft dabei auf lässige Alltagsmode und sorgt für einen besonders spannenden Stilbruch. Wie das funktioniert? Ein Spitzen-Top unter einem oversized Blazer, ein Slip-Dress über einem schlichten weißen Longsleeve oder ein Spitzenbody unter einer offenen Hemdbluse: Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wie feminin und modern sich dieser Trend umsetzen lässt, zeigt auch MANGO. Besonders Röcke und Kleider aus Spitze und glänzendem Satin bringen eine Extraportion Eleganz in den Look.

Trend 3: Materialmix

ARKET © ARKET

Ein gelungener Zwiebellook lebt nicht nur von verschiedenen Schnitten, sondern vor allem von unterschiedlichen Texturen. Genau deshalb ist der Materialmix im Winter 2026/27 so spannend. Weicher Strick trifft auf glänzendes Leder, fließender Satin auf grobe Wolle und Wildleder auf feine Baumwolle. Besonders angesagt sind Kombinationen, die auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, zusammen aber einen harmonischen Look ergeben.

Wie stilvoll dieser Kontrast funktioniert, zeigt ARKET: Hier trifft ein kuscheliger Wollpullover auf eine coole schwarze Lederhose. Die Kombination sorgt für einen spannenden Stilbruch und beweist, dass Gegensätze in der Mode besonders reizvoll sein können.

Trend 4: Der doppelte Blazer-Look

ARKET © ARKET

Ein Klassiker des Power Dressings, der derzeit die Streetstyles erobert: der Blazer im Layering-Look! Dafür wird der Lieblings-Oversize-Blazer einfach unter einem bodenlangen Wollmantel oder einem fließenden Trenchcoat getragen. Ein eng anliegender Rollkragenpullover bildet die Basis, darüber kommt ein doppelreihiger Tailoring-Blazer und als oberste Schicht ein langer Mantel in Camel oder Espresso. Besonders raffiniert: Die Reverskragen beider Jacken überlagern sich und sorgen für einen eleganten High-Fashion-Twist. Wie stilvoll das Ganze als monochromer Look funktioniert, zeigt ARKET: Hier werden verschiedene Brauntöne miteinander kombiniert.

Die wichtigsten Styling-Regeln

Damit der Lagenlook nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem bleibt, sollten Sie ein paar einfache Regeln beachten: