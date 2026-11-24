Louis Vuitton feiert US-Künstler Keith Haring mit einer stilvollen Hommage an die Stadt New York, die sein Leben und seine Vision prägte!

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Artistic Director Nicolas Ghesquière interpretiert die unverkennbaren Figuren, strahlenden Symbole und grafischen Kompositionen des US-Künstlers Keith Haring (1958-1990) in der Louis Vuitton Keith Haring Collection neu – als Hommage an die Stadt New York, die sein Leben und seine Vision prägte!

Kultstatus

Crop-Top mit skulpturalen Schultern und "New York Apple"-Motiv des US-Pop-Art-Künstlers Keith Haring, 3.900 Euro. Hellblaue Baumwolljeans im Biker-Stil, 2.300 Euro. "Le Damier de Louis Vuitton"-Anhänger mit Halskette aus 18-karätigem Weißgold und Diamanten, 7.250 Euro. Passende Mini-Creolen in Gelbgold, 5.150 Euro.

Avantgarde

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Lederblazer in Hellbraun mit Patchwork-Details im Westernstil, 7.500 Euro. Dazu Minishorts aus Denim mit Rüschen, 3.500 Euro. Gürtel mit Zebra-Muster, 990 Euro. Seidensocken mit "Buckleup"- Details, 690 Euro. "Licorice"-Ankle Boots aus Lammleder mit erhabener Struktur, Blockabsatz und Metallic- Finish, 2.200 Euro.

Ornamente

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Dunkelblauer Body aus Hightech-Material mit opulenter Bordüren- Applikation, 6.500 Euro. Seitlich drapierter Minirock mit pink besticktem Saum, 1.900 Euro. Der Ohrhänger greift das ikonische "Running Heart"-Motiv auf, das Künstler Keith Haring 1984 als Sinnbild für die Liebe als bewegende Kraft kreierte, 350 Euro.

Back To Art

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Rollkragenpullover aus Kaschmir mit "Radiant Baby"-Motiv von Keith Haring auf dem Rücken – ein Symbol für Hoffnung und das unendliche Potenzial des Lebens, 2.600 Euro. Gerüschte Minishorts aus Denim, 3.500 Euro. "Squire East-West"- Tasche, eine Hommage an Harings tanzende Figuren, 2.500 Euro.

Kopfkino

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Khakifarbener Fedora- Hut "Cornelly" mit biegsamer Krempe, 2.010 Euro. Dazu kombiniert: ein fließender Jumpsuit aus Wolle und Seide mit Blazer und langen Bermuda-Shorts in Knallrot, 4.600 Euro. Ein expressives Kontrastspiel ganz im Geiste der New Yorker Pop-Art der Achtziger.

Liegt am Leder

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Doppelreihiger Schafsledermantel in ausgestellter A-Linie, 15.000 Euro. Khakigrüne Hose mit geradem Bein, 1.950 Euro. "Alma MM"-Bag aus Denim mit Keith-Haring- Patches, 3.900 Euro. Silberne Sneakerboots "Licorice" aus Leder, 1.900 Euro. Sonnenbrille "LV Vinyl", 450 Euro. Ohrringe "Heirloom", 760 Euro.

Kunstgriff

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Grafisches Minikleid mit Pailletten-Details, 8.500 Euro. Funkelndes "Heirloom"-Collier mit Schmucksteinen in unterschiedlichen Formen und Farben, 1.310 Euro. Tasche "Vanity Chain Pouch" im Denim-Look mit Monogram und Keith-Haring-Patches sowie Gliederkette und Riemen, 2.800 Euro.

Powerplay

Produktion: Julia Bauernfeind, Fotos: Benjamin Kaufmann, Foto-Assistenz: Thomas Dalby, Model: Victoria F./Tempo Models, Styling: Mike York/perfectprops, Make-up & Haare: Nieves Elorduy/perfectprops, mit Make-up-Produkten von La Beauté Louis Vuitton © Benjamin Kaufmann

Langer Blazer, 5.200 Euro. Socken, 650 Euro. "Licorice"-Ankle Boots, 2.200 Euro. "Alma BB"- Tasche mit Keith-Haring- Figuren, 2.550 Euro. "Le Damier de Louis Vuitton Medium"-Ring in Weißgold, 8.300 Euro und "Le Damier de Louis Vuitton Small"-Ring in Gelbgold, 4.800 Euro.

Louis Vuitton, Keith Haring Collection.

© Keith Haring Foundation.



Die 1989 gegründete Keith Haring Foundation setzt sich für das künstlerische und philanthropische Erbe von Keith Haring ein. Lizenziert von Artestar, New York.



Erhältlich ab dem 1. Jänner 2027.