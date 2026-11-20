Sie sehen aus wie Fischerstiefel, reichen bis zum Oberschenkel und kosten so viel wie ein Urlaub: Chanels neue Gummistiefel sorgen im Netz gleichzeitig für Begeisterung und Kopfschütteln.

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Ein bisschen Laufsteg, ein bisschen Fischmarkt: Mit seinen neuen Gummistiefeln liefert Chanel den wohl extravagantesten Regenschutz des Jahres. Die Stiefel aus Kautschuk reichen weit über die Knie, kommen in Schwarz oder Weiß mit bunten Akzenten und lassen selbst eine Pfütze wie einen großen Auftritt aussehen. Ist das noch Regenmode oder schon eine sehr teure Wette mit dem Wetter?

Vom Strand in Biarritz direkt auf Social Media

Entworfen hat die Overknees Chanel-Designer Matthieu Blazy für die Cruise-Kollektion 2026/27, die im April im französischen Küstenort Biarritz gezeigt wurde. Die Anlehnung an die hohen Stiefel von Fischern passt zur maritimen Kulisse. Auf dem Laufsteg wirkten sie wie ein gewagter Styling-Gag – inzwischen tauchen sie in Outfit-Videos auf Social Media auf.

© Corbis via Getty Images

Der Preis hat es allerdings in sich: Auf der Chanel-Website sind die Stiefel mit 2.550 Euro gelistet. Wer bei diesem Betrag erst einmal tief Luft holen muss, ist vermutlich in guter Gesellschaft.

Influencer Bryanboy macht den Praxistest

Doch wie viel Wasser verträgt ein Chanel-Stiefel für 2.550 Euro? Mode-Influencer Bryanboy wollte es offenbar genauer wissen und stieg mit der schwarzen Variante ins Wasser. Im Video inszeniert er sich augenzwinkernd als "Chanel-Meerjungfrau". Der Test zeigt: Der Look ist tatsächlich wasserfest. Ob man sich nach diesem Auftritt ein Paar bestellen oder doch lieber seine alten Gummistiefel aus dem Schrank holen möchte, bleibt allerdings Geschmackssache.

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Die Reaktionen auf die Stiefel reichen von Sammlerstück bis "Was soll das?". Genau darin liegt ihr Reiz: Diese Schuhe wollen gesehen werden. Ob zum Minirock, zur kurzen Hose oder mit Regenmantel – wer sie trägt, macht selbst aus einem verregneten Tag einen luxuriösen Fashion-Moment. Vorausgesetzt, man ist bereit, für den Weg durch die nächste Pfütze 2.550 Euro auszugeben...