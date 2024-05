Netrebko-Konzert vor Ukraine-Friedenskonferenz abgesagt

Neue »Zauberflöte«, Netrebko und Niavarani als Opern-Hits Am Sonntag präsentiert Bogdan Roščić bei einer ORF III Matinee sein Programm für die Staatsoper-Saison 2024/25, bei der er auch Anna Netrebko und Michael Niavarani in ganz neuen Rollen an den Ring holt.