Ein Foto aus der Photobooth, ein Prada-Goodie-Bag und Weihnachtspost: Das Christmas-Pop-up von Prada Beauty im Goldenen Quartier ist nur noch heute und morgen geöffnet.

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Prada Beauty bringt Weihnachtsstimmung in den ersten Bezirk. Im Tuchlaubenhof im ersten Bezirk hat das Prada Beauty Post Office eröffnet. Wer vorbeischauen möchte, hat noch bis Samstag, 21. November, Zeit.

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Photobooth, Goodie-Bags und Mail-Service

Das Pop-up dreht sich rund um die Idee eines weihnachtlichen Postamts. Vor Ort gibt es einen Mail-Service, einen Fotoautomaten und sogar Goodie-Bags, die sich Besucherinnen und Besucher sichern können.

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Hier findest du das Prada-Pop-up

Das Prada Beauty Post Office befindet sich im Tuchlaubenhof, Tuchlauben 7A, 1010 Wien. Geöffnet ist es heute, Freitag, 20. November, und morgen, Samstag, 21. November 2026, jeweils von 11 bis 19 Uhr.