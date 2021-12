Regeln für Weihnachten kommen noch diese Woche

Gesundheitsminister Mückstein gibt bereits erste Tipps für die Weihnachtsfeiertage

Die Corona-Zahlen in Österreich sinken durch den Lockdown deutlich. Aufgrund der Omikron-Variante dürfte aber schon in wenigen Wochen eine neuen Corona-Welle bevorstehen – Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein appellierte deshalb am Dienstag: „Holen Sie sich bitte vor dem Weihnachtsfest Ihren Booster." Das schütze auch das Gesundheitspersonal. Und die herkömmlichen Maßnahmen seien "nach wie vor wirkungsvoll: Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen".

Der Minister kündigte bei der Pressekonferenz auch an, dass man bis Ende der Woche die Regeln für das heurige Weihnachtsfest und für Silvester ausarbeiten werden. Zusammen mit Experten werde man auch beraten, wie es mit dem Lockdown für Ungeimpfte weitergeht.

Angesichts der aufkommenden Omikron-Variante scheint aber bereits jetzt klar, dass es keine großen Silvesterfeierlichkeiten geben wird.

Bisher 59 Fälle von Omikron in Österreich bestätigt

In Österreich sind bisher 59 Infektionen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bestätigt worden. 49 davon wurden mittels PCR-Test festgestellt, die weiteren zehn wurden sequenziert. Allein sechs Fälle gab es bisher in der Bundeshauptstadt.

Mückstein und Experten hatten schlechte, aber auch gute Nachrichten zu der neuen Variante: "Die Daten belegen, dass Omikron tatsächlich ansteckender als Delta ist", sagte der Gesundheitsminister. Allerdings sei bisher nicht klar, ob die neue Variante auch schwerere oder leichtere Krankheitsverläufe mit sich bringt. Die gute Nachricht überbrachte der Molekularbiologe Andreas Bergthaler: Daten aus Großbritannien belegen demnach, dass Dreifach-Geimpfte bzw. Genesene mit zwei Impfdosen einen relativ guten Schutz gegen eine Infektion mit Omikron haben. Menschen mit lediglich zwei Impfdosen sind hingegen kaum gegen diese infektiösere Variante geschützt.