Österreichs beste Astrologin blickt für dich täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was dich heute erwartet. Dein persönliches Horoskop bietet dir einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf dich wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei deiner persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten dich auf deinem Weg. Was hält der heutige Tag für dich bereit? Finde es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Interesse an Ihnen ist da. Verbrennen Sie sich aber nicht die Finger!

Interesse an Ihnen ist da. Verbrennen Sie sich aber nicht die Finger! Beruf: Guter Tag für Ihre Ideen. Überzeugungsarbeit erfordert aber Geduld.

Guter Tag für Ihre Ideen. Überzeugungsarbeit erfordert aber Geduld. Fitness: Ab ins Fitnesscenter, auf den Sportplatz oder auf den Hometrainer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Je vernünftiger Sie mit Konflikten umgehen, desto besser Ihre Chancen.

Je vernünftiger Sie mit Konflikten umgehen, desto besser Ihre Chancen. Beruf: Nehmen Sie keine kämpferische Haltung ein, bleiben Sie konstruktiv!

Nehmen Sie keine kämpferische Haltung ein, bleiben Sie konstruktiv! Fitness: Tanken Sie heute noch ein bisschen Kraft für anstrengendere Tage!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein wenig mehr Feuer täte der Liebe gut. Vor allem: Taten statt Worte.

Ein wenig mehr Feuer täte der Liebe gut. Vor allem: Taten statt Worte. Beruf: Wählen Sie Ihre Argumente überlegt und reagieren Sie nicht impulsiv!

Wählen Sie Ihre Argumente überlegt und reagieren Sie nicht impulsiv! Fitness: Physisch sind Sie gut in Form. Tempo erhöhen, aber gut konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten souverän und gelassen um!

Gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten souverän und gelassen um! Beruf: Hören Sie auf zu diskutieren, verhalten Sie sich einfach kooperativ!

Hören Sie auf zu diskutieren, verhalten Sie sich einfach kooperativ! Fitness: Bloß nichts allzu Anstrengendes! Lieber einen Gang zurückschalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Gehen Sie mit Sympathien charmanter um, dann kommen Sie bestens an!

Gehen Sie mit Sympathien charmanter um, dann kommen Sie bestens an! Beruf: Klären Sie die Interessen anderer ab, einigen Sie sich konsensbereit!

Klären Sie die Interessen anderer ab, einigen Sie sich konsensbereit! Fitness: Muten Sie sich nicht zu viel zu! Sie brauchen noch ein paar Reserven.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Überlegen Sie nicht zu lange herum, heute ist Spontaneität angesagt!

Überlegen Sie nicht zu lange herum, heute ist Spontaneität angesagt! Beruf: Neue Impulse sind wichtig und sollten auch Ihre Unterstützung finden.

Neue Impulse sind wichtig und sollten auch Ihre Unterstützung finden. Fitness: Lassen Sie sich zu sportlichen Aktivitäten bewegen, tanken Sie Kraft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Hören Sie lieber auf den Verstand, statt sich auf Abenteuer einzulassen.

Hören Sie lieber auf den Verstand, statt sich auf Abenteuer einzulassen. Beruf: Es dürfen auch einmal andere das Sagen haben. Besser, Sie geben nach.

Es dürfen auch einmal andere das Sagen haben. Besser, Sie geben nach. Fitness: Seien Sie vorsichtiger, verzichten Sie heute auf riskante Aktivitäten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Erotisch brisantes Klima. Schalten Sie nicht gleich den Verstand aus!

Erotisch brisantes Klima. Schalten Sie nicht gleich den Verstand aus! Beruf: Mit Vorgesetzten am selben Strang zu ziehen, wäre strategisch optimal.

Mit Vorgesetzten am selben Strang zu ziehen, wäre strategisch optimal. Fitness: Energieausgleich wäre wichtig, am besten über ein sportliches Ventil.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Neue Begegnungen, neue Sympathien? Packen Sie Ihre Chancen am Schopf!

Neue Begegnungen, neue Sympathien? Packen Sie Ihre Chancen am Schopf! Beruf: Gewinnen Sie erst andere für Ihre Ideen, ohne zu viel Druck zu machen!

Gewinnen Sie erst andere für Ihre Ideen, ohne zu viel Druck zu machen! Fitness: Etwas rücksichtsvoller! Energieüberschüsse lieber sportlich abbauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie aufmerksam und geduldig auf Vorschläge Ihres Partners ein!

Gehen Sie aufmerksam und geduldig auf Vorschläge Ihres Partners ein! Beruf: Haben Sie wirklich recht? Eher nochmals nachdenken, statt zu streiten!

Haben Sie wirklich recht? Eher nochmals nachdenken, statt zu streiten! Fitness: Es könnte Ärger drohen. Lieber einen Schritt zurück und durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Es könnten sich unerwartete Chancen ergeben. Zögern Sie bloß nicht!

Es könnten sich unerwartete Chancen ergeben. Zögern Sie bloß nicht! Beruf: Wer nicht gegen den Strom schwimmt, kommt bestimmt besser voran.

Wer nicht gegen den Strom schwimmt, kommt bestimmt besser voran. Fitness: Je besser Sie sich organisieren, desto mehr können Sie heute schaffen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.