Prinz William und Prinzessin Kate haben beim Earthshot Prize in Mumbai für einen echten Wow-Moment gesorgt. Doch hinter Kates glamourösem Look steckt mehr als nur ein modisches Statement.

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Wenn Prinz William und Prinzessin Kate gemeinsam den großen Auftritt wagen, ist ihnen die Aufmerksamkeit sicher. Doch diesmal sorgte das royale Paar in Indien für besonders viel Begeisterung. Bei der sechsten Verleihung des renommierten Earthshot Prize am 17. November 2026 in Mumbai präsentierten sich die beiden in außergewöhnlich glamourösen Looks mit indischem Flair.

Auftritt mit Seltenheitswert

Prinz William und Prinzessin Kate © Getty Images

Für Royal-Fans hatte dieser Auftritt enormen Seltenheits- und Gänsehautwert: Es war nicht nur der erste gemeinsame Übersee-Trip des Paares seit Kates überstandener Krebsdiagnose, sondern auch Kates erste persönliche Teilnahme an Williams Earthshot-Verleihung seit vier Jahren.

Der Schauplatz: das imposante Jio World Convention Centre. Der Teppich: passend zum Anlass natürlich grün statt rot. Und die Stars des Abends? William und Kate, die mit ihren Outfits eindrucksvoll bewiesen, wie aufregend königliche Eleganz und traditionelle indische Mode miteinander harmonieren können.

Das steckt hinter Kates indischem Designer-Kleid

Statt auf gewohnte britische Luxushäuser wie Alexander McQueen setzte Kate an diesem Abend ganz bewusst auf lokale Handwerkskunst und indische Couture: Sie wählte eine spektakuläre Kreation der indischen Designerin Mahima Mahajan.

Prinzessin Kate © Samir Husssein/WireImage

Die leuchtende Vermilion-Farbe, die fließende Silhouette und die kunstvollen Verzierungen machten das Ensemble zu einem echten Hingucker. Das Kleid wurde aus handgewebtem Seiden-Georgette gefertigt und mit traditionellen goldfarbenen Banarasi-Details, aufwendigen Stickereien und Glasperlen veredelt.



Auch bei den Accessoires bewies Kate ein gutes Händchen. Sie kombinierte ihr rotes Traumkleid mit einer funkelnden Diamant-Smaragd-Tasselkette und passenden Ohrringen aus dem Schmuckbesitz der verstorbenen Queen Elizabeth II. Den Look rundete eine elegante burgunderrote Samt-Clutch von Prada ab.

Auch Prinz William setzt auf indische Designer-Kunst

Prinz William stand seiner Ehefrau in puncto Stilgefühl in nichts nach. Auch der britische Thronfolger zollte dem Gastland modischen Tribut: Statt im klassischen Smoking erschien William in einem maßgeschneiderten Bandhgala (einem traditionellen indischen Stehkragen-Anzug) des indischen Star-Designers Manish Malhotra, veredelt mit handgestickten Knöpfen.

Glamour mit einer wichtigen Mission

Hinter der glanzvollen Veranstaltung steckt allerdings eine Botschaft, die weit über Mode hinausgeht. Der Earthshot Prize wurde 2020 von Prinz William ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, innovative Ideen und Projekte zu fördern, die konkrete Lösungen für die großen Umweltprobleme unserer Zeit entwickeln.



Kate und William machten damit deutlich, dass Mode mehr sein kann als ein stilvoller Auftritt: Sie bietet eine Plattform, um kulturelle Identität und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und zugleich lokale Designer international sichtbar zu machen.