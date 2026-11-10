Fashion
oe24

Hermès

ÖFB im Taschenrausch: Prass reist mit Luxus-Bag an

© Instagram Screenshot
XXL-Tasche von Hermès, dazu Louis Vuitton und Rimowa: Bei der Anreise vom Nationalteam wird schon vor dem ersten Anpfiff ordentlich aufgetragen. Zumindest beim Gepäck spielt Österreich in der Luxus-Liga.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Samstag, dem 14. November, trifft Österreich in Linz auf Irland. Zur Vorbereitung kam das Nationalteam am Montag am ÖFB Campus in der Wiener Seestadt zusammen. Beim Blick auf die Anreise könnte man allerdings kurz glauben, die Einladung habe "Fashion Week" statt "Nations League" gelautet.

Denn zwischen Louis-Vuitton-Bags, Rimowa-Koffern und luxuriösen Henkeltaschen bekommt der Begriff "gut aufgestellt" plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Die erste Frage lautet diesmal: Wer trägt hier eigentlich das teuerste Handgepäck?

Alexander Prass setzt auf Hermès

Bei Alexander Prass fällt der Blick zuerst aufs Gepäck: Der ÖFB-Kicker reist mit einer riesigen HAC-Tasche von Hermès an und präsentiert seinen Look auch auf Instagram. Mit seiner Vorliebe für das Modell ist er in prominenter Gesellschaft: Auch internationale Fußballstars wie Erling Haaland tragen die exklusive Reisetasche des französischen Luxuslabels.

Ursprünglich für den Transport von Reitstiefeln und Sätteln entworfen, dürfte die HAC mit ein paar Fußballschuhen jedenfalls nicht ausgelastet sein. Gefühlt hätten auch noch die Dressen der ganzen Mannschaft Platz. Ob Prass seine XXL-Bag tatsächlich so großzügig gepackt hat, bleibt offen. Für den großen Auftritt reicht die Tasche jedenfalls auch ohne Inhalt.

Auch interessant

Ski-Mode 2026: Diese vier Trends erobern die Piste

Saint Charles eröffnet neues Beauty-Spa in Wien

Sie ist Model des Jahres 2026: Warum kennt niemand Awar Odhiang?

Louis Vuitton und Rimowa gehören offenbar zur Ausrüstung

Auch im restlichen Team reist der Luxus mit: Louis Vuitton am Arm, Rimowa-Koffer im Schlepptau – die Ankunft beim ÖFB könnte glatt als Kampagne für exklusives Reisegepäck durchgehen.

Die Preise passen zum Auftritt: Die klassische Louis Vuitton Keepall 55 mit Schulterriemen in Monogram Canvas kostet aktuell 2.300 Euro. Rimowa verlangt für seinen Handgepäckskoffer 1.200 Euro.

Ein bisschen Clairefontaine in Wien

Die Ankunft der ÖFB-Spieler erinnert an die französischen Nationalspieler in Clairefontaine, deren Einzug der Verband regelmäßig mit eigenen Videos begleitet. Der kurze Weg zum Eingang bietet schließlich eine ideale Bühne.

Auch beim ÖFB gehört dieser Hauch von Star-Inszenierung inzwischen dazu. Man kann die Looks mögen, die Taschen bewundern... und den Aufwand trotzdem ein wenig übertrieben finden.

Am Samstag zählt dann wieder, was auf dem Platz passiert. Für das Gepäck gibt es (leider) keine Punkte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bully Herbig startet neue Fernsehshow

Trend-Label Oysho eröffnet ersten Store in Wien

Diese rührenden Details stecken hinter Prinzessin Kates Outfit

Ski-Mode 2026: Diese vier Trends erobern die Piste

NIKI zur besten Low Cost Airline gewählt

ÖFB im Taschenrausch: Prass reist mit Luxus-Bag an

15-Jähriger erpresste 17-Jährigen

Endgültiges Ergebnis brachte keine Veränderungen

Oma (75) fährt mit SUV in Kindergruppe

Model des Jahres 2026: Warum kennt niemand Awar Odhiang?