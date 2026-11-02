Wie geht das?
Superstar Erling Haaland hat plötzlich blaues Instagram
Erling Haaland gehört zu den insgesamt 25 Gewinnern der sogenannten Instagram Rings 2026. Mit diesem Award werden Kreativität und kultureller Einfluss gewürdigt. Die Auswahl der Preisträger erfolgte dabei durch eine aus 14 Personen bestehende Jury.
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Die exklusiven neuen Tools
Als einer der Sieger erhält der Fußballer exklusive Werkzeuge freigeschaltet. Dazu zählen neben dem auffälligen blauen Profilhintergrund auch der spezielle Ring direkt um das Profilbild herum.
Hintergründe zur Aktion
Manchester City oder sonstige Bezahl-Abos haben mit der auffälligen blauen Gestaltung demnach nichts zu tun. Stattdessen steht ganz klar die kreative Leistung im Fokus, die von der Fachjury entsprechend ausgezeichnet wurde.
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