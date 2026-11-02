Mega-Deal: Nike bremst Adidas aus

Ein großer Wechsel steht auf Europas Fußball-Bühne bevor: Der US-Konzern Nike wird ab der Saison 2027/28 offizieller Spielball-Ausrüster aller drei Klubwettbewerbe der UEFA.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das berichtet das Portal "Footy Headlines". Die Vereinbarung für Champions League, Europa League und Conference League läuft über vier Jahre bis einschließlich der Saison 2030/31. Für den Deal greift das Unternehmen tief in die Tasche: Der Wert wird auf mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr geschätzt, was eine Verdopplung der bisherigen Einnahmen bedeuten würde.

Historischer Wechsel in der Königsklasse

Für die Champions League endet damit eine lange Tradition. Adidas stellte seit 2001 den offiziellen Spielball und prägte die Königsklasse über 25 Jahre mit dem berühmten Stern-Design. Nach der Saison 2026/27 ist damit Schluss. Es ist nicht das erste Mal, dass Nike dem deutschen Konkurrenten ein Rechtepaket abnimmt. Vor zwei Jahren sicherte sich der US-Konzern den Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund, wodurch die Nationalteams ab 2027 in Nike-Trikots auflaufen.

Kipsta verliert die Europa League

Auch Kipsta verliert Rechte. Die Marke des Sporthändlers Decathlon hatte erst 2024 die Spielbälle für Europa League und Conference League übernommen. Dieser Vertrag endet ebenfalls nach der kommenden Saison.

Klassisches Design für den Champions-League-Ball

Für die Premierensaison 2027/28 plant Nike laut "Footy Headlines" einen klassischen Look. Der Ball für die Gruppenphase soll überwiegend weiß mit schwarzen und blauen Details sein, was an die Optik aus der Saison 2017/18 erinnert. Zudem soll im Sommer 2027 eine eigene Champions-League-Fußballschuh-Kollektion erscheinen.