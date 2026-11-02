Abgang bei Zwangsabstieg? Haaland-Vater reagiert

Manchester City befindet sich mitten im Kampf gegen die Premier League, deren Bestrafung laut Berichten sogar zu einem Zwangsabstieg führen kann.

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Sollte die Berufung der "Skyblues" gegen das Urteil der Liga nicht erfolgreich sein – ein Ergebnis wird Anfang 2027 erwartet –, ist auch ein forcierter Gang in die Championship nicht undenkbar.

Dadurch stellt sich umgehend die Frage: Haben die City-Superstars eine Klausel in ihren Verträgen, die eine Vertragsauflösung möglich macht? Eine ähnliche Frage wurde auch Erling Haalands Vater Alf-Inge gestellt.

Haaland: "Wollen Blut von Man City sehen"

"Ich kann nicht über Erlings Vertrag sprechen. Ich möchte das bitte nicht kommentieren", sagte der 53-Jährige bei "Viaplay".

Ohnehin wollte die Klub-Legende keine voreiligen Schlüsse zulassen: "Gegnerische Fans, andere Klubs und vor allem Journalisten wollen Blut von Man City sehen. Wir müssen einfach abwarten und schauen, wie die Ergebnisse aussehen."

Wird Haaland dadurch beeinträchtigt?

Trotz all der Turbulenz rund um den Verein glaubt dieser aber nicht, dass sein Sohn beeinträchtigt wird: "Es sind eher die Leute abseits des Platzes, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen."

Die Zahlen geben ihm recht. Bei der 0:1-Pleite gegen Brighton blieb der Norweger zum erst zweiten Mal diese Saison ohne Torerfolg. 13 Tore in nur elf Pflichtspielen lautet die Bilanz des 26-Jährigen.

Wo Haaland nächste Saison spielen wird, entscheidet sich womöglich schon im Laufe dieser Saison. Spätestens bis zum Ende dieser möchte die Premier League die Strafe für Manchester City nämlich vollziehen.