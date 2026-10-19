Laut Bericht: Manchester City wird absteigen!

Laut Insidern kassiert Manchester City im Prozess um den Finanzbetrug einen Punktabzug bis hin zum Abstieg – und noch mehr.

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Die "Daily Mail" berichtet exklusiv mit Bezug auf Insider, von der angedrohten Strafe gegen Manchester City zu wissen.

Die in rund 114 der 115 Fällen schuldig gesprochenen Engländer befinden sich aktuell in der Berufung des Urteils. Laut dem Bericht wird diese Berufung erst gegen Februar zu einer Entscheidung kommen.

Die Premier League will aber bereits davor die Strafen verkünden, die noch in diesem Jahr greifen sollen. Geht es nach diesen Insidern, werden den "Skyblues" so viele Punkte abgezogen, dass sie unwiderruflich aus der obersten Spielklasse Englands absteigen.

Verschiedene Meldungen kuriseren

Damit noch nicht genug, sollen auch in den kommenden zwei Jahren weitere Abzüge folgen, damit der Verein nicht wieder aufsteigen kann. Abgerundet wird das Ganze mit Geldstrafen.

Allerdings gehen Berichte aktuell in alle möglichen Richtungen. Ex-Profi und Premier-League-Experte Martin Keown (oe24 berichtete) meinte erst kürzlich, laut Informationen, die er gehört hat, wird es lediglich eine Geldstrafe geben.