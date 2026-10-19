England-Legende schockt: Kein Punktabzug für City?

Die Premier League wartet weiter auf das endgültige Urteil gegen Manchester City. Nun schockt Experte und Arsenal-Legende Martin Keown mit seinen Aussagen.

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Als Profi holte Martin Keown mit den "Gunners" gleich drei Meisterschaften (97/98, 01/02 und 03/04), mittlerweile ist er als Experte bei der "BBC" oder auch "ESPN" im Einsatz – der 60-Jährige ist also gut vernetzt.

Umso erschreckender sind seine Nachrichten für alle, die eine heftige Strafe für Manchester City sehen wollen.

Die "Skyblues" wurden von der Liga mittlerweile in 114 der 115 Anklagepunkte schuldig gesprochen, nun befindet sich der Verein in Berufung.

Keown: Ergebnis schon in sechs Wochen

Laut Keown wird das Ergebnis nicht mehr lange dauern. "In sechs Wochen oder so werden wir sehen, was passiert, und es wird nicht annähernd so schlimm, wie wir glauben", so Keown gegenüber "Talksport". Laut den Gerüchten, die er gehört hat, wird es keinen Liga-Ausschluss oder Punktabzug geben, sondern "heftige Geldstrafen".

Laut David Kogan, der als unabhängiges Kontrollorgan der Premier League ("Independent Football Regulator") eingeführt wurde, soll es Anfang 2027 ein Ergebnis geben. Laut den Regularien ist ein 12-Wochen-Fenster nach dem Urteil vorgesehen, sowie weitere 30 Tage für das Urteil des Berufungsprozesses – das wäre der 18. Dezember. Allerdings fechtet Manchester City auch das an, der Verein spielt weiterhin auf Zeit.

Weiterer Experte hat Zweifel

Bei "Talksport" zweifelt ein weiterer Gast, nämlich Crystal Palaces ehemaliger Besitzer Simon Jordan, Keowns These an.

Diesen Ausgang kann sich Jordan nur vorstellen, sollte City zumindest teilweise die eigene Schuld eingestehen und so einen Deal mit der Premier League eingehen. Das wäre aber gegensätzlich zur Stellung des Vereins, der sich als gänzlich unschuldig sieht.

"Wenn sie jetzt einen Deal machen und zahlen, wird ihnen jeder vorwerfen: ‚Ihr habt ja einen Deal gemacht und gezahlt‘", was wiederum die Unschuld widerlegen würde.

Wenig Aussicht in der Berufung?

Experten gehen zudem weiterhin nicht davon aus, dass Manchester City große Chancen bei der Berufung hat. Neue Beweise dürfen nicht eingebracht werden und auch eine neue Anhörung gibt es nicht, es wird lediglich ein anderes dreiköpfiges Panel auf die bereits abgeschlossene Anhörung angesetzt.

Fanden in dieser Anhörung keine formellen Prozess-Fehler statt, stehen die Chancen Citys schlecht.