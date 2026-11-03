Trainer-Knall: Entscheidung um Julian Nagelsmann (39) gefallen

Manchester United hat sich offenbar auf einen Namen festgelegt.

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Manchester United befindet sich weiterhin im freien Fall. Am Wochenende verlor der englische Rekordmeister gegen Chelsea und liegt damit in der Tabelle nur noch auf Platz 17. Michael Carrick steht vor dem Aus – die Klub-Bosse angeln Berichten zufolge bereits nach einem neuen Trainer.

Wunschkandidat

Dieser wird offenbar NICHT Julian Nagelsmann. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters nach längeren und offenbar kontroversen Diskussionen auf einen anderen Kandidaten verständigt: Unai Emery soll der Wunschkandidat sein.

Unai Emery soll Wunschkandidat sein © APA/AFP/FRANCK FIFE

Ein Wechsel des Spaniers ist jedoch kompliziert. Der 54-Jährige steht bei Aston Villa noch bis 2029 unter Vertrag, der Klub aus Birmingham will den Emery auch unbedingt halten.

Dennoch scheinen die Chancen von Nagelsmann schlecht zu stehen. Der 39-Jährige betreute bis zum Sommer das DFB-Team, musste nach dem blamablen WM-Aus aber gehen. Zuletzt wurde der Deutsche auch mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht.