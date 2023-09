Aktion Scharf: 500 Anzeigen in der Tuningszene in der Nacht

In der Nacht auf Sonntag wurde vom Land und der Polizei Steyr die Tuning- und Poserszene genau unter die Lupe genommen: Es gab mehr als 500 Anzeigen.

OÖ. Das Land Oberösterreich kämpft weiter gegen gefährliche Raser und Autotuner: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fanden im Bezirk Steyr Schwerpunktkontrollen statt. Insgesamt hagelte es mehr als 500 Anzeigen. An insgesamt 72 Fahrzeugen wurden Kontrollen durchgeführt, 25 davon wurden sogar einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. Da bei neun Fahrzeugen Gefahr in Verzug war, wurden die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen. Wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen wurden 45 Anzeigen erstattet.

Doch auch die Geschwindigkeit wurde gemessen: Von 5.648 Autos traten 444 Lenker zu fest aufs Gaspedal: Sie wurden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Zudem wurden insgesamt 32 Organmandate ausgestellt. Das Polizeikommissariat Steyr stellte in den Nachtstunden Strafbescheide in der Höhe von über 10.000 Euro aus.

"Die Ergebnisse unserer laufenden Schwerpunktkontrollen zeigen uns immer wieder wie richtig und notwendig diese Arbeit ist. Es gibt keine Entschuldigung für illegale Straßenrennen", sagt Günther Steinkellner (FPÖ).