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Nachfolger steht: Alabas Trainer wird entlassen

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ABD0006_20261018 - UDINE - ITALIEN: David Alaba (Udinese Calcio) während der Serie A, 7. Runde, Begegnung zwischen Udinese Calcio und US Lecce am Sonntag, 18. Oktober 2026, in Udine. - FOTO: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Bei seiner Vorstellung nannte David Alaba Coach Kosta Runjaic als einen Grund, wieso er bei Udinese gelandet ist. Dieser dürfte aber Geschichte sein.
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Es ist eine erschreckende Bilanz. Seit Anfang September ist Udinese Calcio ohne Sieg, in der Serie A sogar seit August.

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Acht Spiele in Folge ohne vollen Erfolg, nur ein einziges Remis und nun eine Heimklatsche gegen die AS Roma (2:5). Der Deutsche bekommt die Defensive auch mit Alabas Ankunft nicht in den Griff. Seine Zeit scheint nun aber ohnehin vorbei.

Bekanntgabe noch am Montag?

Laut unter anderem dem italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio ist der Rauswurf so gut wie entschieden, eine offizielle Verkündung soll noch am Montag folgen.

Auch ein Nachfolger soll schon ins Auge gefasst worden sein: Paolo Zanetti. Der Italiener war bis Februar bei Hellas Verona im Amt, ist seither aber ohne Job. Davor stand er auch bei Empoli oder Venezia am Spielfeldrand.

UDINE, ITALY - OCTOBER 25: Kosta Runjaic, Udinese manager, looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and AC Milan at Stadio Friuli on October 25, 2026 in Udine, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)
Der in Wien geborene Kosta Runjaic wird wohl entlassen © Getty Images

Ersatz steht schon parat

Dem 43-Jährigen soll erst einmal nur ein Vertrag bis Juni bekommen, um den 19. der Liga vom Abstieg fernzuhalten. Das war Runjaic in seiner zweijährigen Amtszeit gleich zweimal gelungen, ein drittes Mal wird es aber wohl nicht mehr geben.

Sein Nachfolger wird zudem hoffen, etwas öfter auf die Dienste des ÖFB-Kapitäns vertrauen zu können. Seit seiner Ankunft absolvierte der 34-Jährige nur 63 Minuten, ehe er die letzten drei Spiele verletzt ausfiel.

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