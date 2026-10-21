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Regulator droht

Manchester City: Zwangsverkauf steht im Raum

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Manchester Citys Wappen aus der Zeit der Vorwürfe
© Getty
Um die anstehende Strafe für Manchester City ranken sich viele Gerüchte. Englands Fußball-Regulator lässt nun aber aufhorchen.
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Die "Daily Mail" schrieb zuletzt von einem Punktabzug, der zu einem Abstieg führen wird (oe24 berichtete). Bestätigt ist dieser Bericht aber nicht.

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Nun meldete sich auch David Kogan im Podcast "The rest is Football" von Gary Lineker zu Wort. Kogan ist niemand Geringerer als der Vorsitzende der englischen Fußball-Aufsichtsbehörde IFR, dem staatlichen Regulator der Premier League.

"Haben die absolute Macht"

Laut ihm droht den Besitzern von Manchester City sogar ein Zwangsverkauf, sollte die IFR Zweifel an deren Führung haben. "Wir haben die absolute Macht, Eigentümer aufzufordern, sich von einem Klub zurückzuziehen", so der 69-Jährige.

Gegen diese Aufforderung könnten sich die Besitzer laut ihm auch nicht widersetzen. Noch hat die Behörde aber auch nur die geschwärzten Dokumente gesehen, ein Urteil muss sich also hinter dem des Premier-League-Panels, das die Vorwürfe untersuchte, anstellen.

Erst kürzlich drohte der Regulator, von seinem Amt zurückzutreten, sollte sich die Regierung aufgrund von Druck durch die Vereinigten Arabischen Emirate in das Urteil einmischen. Englands Premierminister Andy Burnham pflegt aus seiner Zeit als Manchesters Bürgermeister nämlich gute Beziehung zu den VAE.

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