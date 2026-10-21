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Vor CL-Spiel

Todes-Drama überschattet Bayern-Kracher

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Ein Fußballspieler im Bayern-Trikot mit enttäuschtem Gesichtsausdruck streckt den Arm aus.
© IMAGO/Sven Simon
Bayern-Kapitän Joshua Kimmich wird heute gegen Arsenal nicht auflaufen.
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Die Todes-Nachricht um Kimmich-Vater Berthold Kimmich  versetzte den gesamten deutschen Fußball am Mittwoch in tiefes Beileid. Vor dem richtungsweisenden Champions-League-Duell gegen den FC Arsenal zog sich eine schwere Stille über den FC Bayern München. Für Joshua Kimmich gab es in diesen Stunden keinen Gedanken an Taktik, Zweikämpfe oder den Ball – der Sport trat angesichts des schmerzvollen Verlusts seines engsten Vertrauten und Förderers völlig in den Hintergrund.

Schicksalsschlag für Familie

Verein, Mitspieler und Verantwortliche stellten sich bedingungslos hinter ihren Kapitän. Trainer und Mitspieler machten unmissverständlich klar, dass Joshua alle Zeit der Welt brauche, um diesen Schicksalsschlag gemeinsam mit seiner Familie – seiner Mutter Anja, Schwester Deborah und seiner eigenen jungen Familie – zu verarbeiten.

Ein Vater als Fundament: Berthold Kimmich (57) hatte die Karriere seines Sohnes mit viel Hingabe, väterlicher Weitsicht und unermüdlicher Unterstützung geprägt. Sein Einfluss auf Joshuas Mentalität und unbändigen Siegeswillen wird unvergessen bleiben.

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