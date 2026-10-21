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Stürmer-Rivalen

Arsenal-Star: "Ich liebe Harry Kane"

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Zwei Männer laufen.
© Getty Images
Kai Havertz sorgt mit ungewöhnlich offenem Respekt für Aufsehen.
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Vor Spitzenspielen in der Königsklasse herrscht gewöhnlich rhetorische Abrüstung oder psychologische Scharmützel. Umso bemerkenswerter fallen die Worte aus, die Kai Havertz vor dem Aufeinandertreffen des FC Arsenal beim FC Bayern München an seinen gegnerischen Sturmkontrahenten richtet. Im Gespräch mit dem Mediennetzwerk Men in Blazers Bekenntnis legte der 27-Jährige ein überraschend klares Bekenntnis ab: "Ich liebe Harry Kane. Für mich ist er einer der besten Stürmer, die ich in meinem Leben gesehen habe."

"Jemand, zu dem ich aufschaue"

Havertz sieht in dem englischen Nationalstürmer weit mehr als nur einen Vollstrecker. Besonders die Vielseitigkeit des Bayern-Angreifers imponiert dem deutschen Nationalspieler, der bei Arsenal unter Manager Mikel Arteta eine ähnliche, hybrid angelegte Rolle ausfüllt.

"Er ist wahrscheinlich auch kein klassischer Neuner. Aber was er an Zahlen liefert, auch an Vorlagen, und wie er das Spiel aufzieht und der Mannschaft selbst in tiefen Zonen hilft, ist erstaunlich", führt Havertz aus. Kane sei für ihn "definitiv jemand, zu dem ich aufschaue".

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Die Hochachtung kommt nicht von ungefähr, birgt aber durch Kanes Vergangenheit bei Arsenals Erzrivalen Tottenham Hotspur eine besondere Note. Nach 280 Toren für die "Spurs" setzt Kane seine beeindruckende Quote in Deutschland fort: Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 stehen für den England-Kapitän 155 Treffer in 157 Pflichtspielen für die Münchner zu Buche.

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