CL-Pleite
Barca-Dämpfer vor "El Clasico"
Nach elf Siegen aus den ersten elf Saison-Pflichtspielen ist der Erfolgslauf des FC Barcelona gestoppt worden. Die Katalanen bezogen in der Fußball-Champions-League am Dienstag gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain eine 2:4-Auswärtsniederlage, verspürten danach jedoch keine übermäßige Enttäuschung. "Irgendwann musste es passieren. Aber es war ein guter Test, und wir haben uns gut präsentiert", erklärte Kapitän Raphinha.
Flick: "Viel daraus gelernt"
Barca zeigte sich beim "Königsklasse"-Sieger von 2025 und 2026 über weite Strecken ebenbürtig, erst im Finish lenkten die Pariser die Partie in ihre Richtung. "Da waren wir nicht mehr frisch genug", meinte Trainer Hansi Flick. "Am Ende hat PSG gezeigt, dass sie eine bessere Mannschaft sind als wir. Sie haben enorme Qualität im Umschaltspiel. Wir haben dieses fantastische Spiel verloren, aber viel daraus gelernt."
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"Im Oktober gewinnt man keine Titel"
Schon am Sonntag wartet auf Barcelona das nächste große Highlight - Erzrivale Real Madrid gastiert im Camp Nou. "Das Spiel gegen Paris hat überhaupt keinen Einfluss auf den 'Clasico'" sagte Raphinha. Auch Flick gab sich im Hinblick auf das Duell mit den "Königlichen" zurückhaltend. "Im Oktober gewinnt man keine Titel."
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