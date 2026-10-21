"Nicht einladend" - Duschverbot für Sabitzer und Co.

Die Dortmund-Stars verließen das Stadion in Baku ungeduscht.

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Borussia Dortmund hat den Auswärtssieg in Aserbaidschan mit einer ungewöhnlichen Szene beendet. Nach dem 2:1 gegen FK Sabah verließen die Spieler das Olympiastadion in Baku ungeduscht. Trainer Niko Kovac erklärte, dass die Mannschaft ausdrücklich dazu aufgefordert worden sei, vor Ort nicht zu duschen.

"Wir haben auch gestern nach dem Training nicht geduscht – und treten nun die schnelle Rückreise ins Hotel an. Uns wurde gesagt, dass wir hier nicht duschen sollen", sagte Kovac nach der Partie.

© EPA

Stadion ist eigentlich neu

Die Spieler rund um Doppeltorschütze Serhou Guirassy stiegen anschließend in Fußballkleidung in den Mannschaftsbus. Das sorgte für Verwunderung, schließlich wurde das Olympiastadion erst 2015 fertiggestellt und war bei der Europameisterschaft 2021 als Spielstätte im Einsatz.

Sportdirektor Ole Book lieferte eine etwas andere Erklärung für den ungewöhnlichen Abgang. Seiner Einschätzung nach seien die Duschen im Hotel schlicht "etwas einladender" gewesen. Auf Nachfrage wollte er nicht näher ins Detail gehen. Die sanitären Anlagen im Stadion seien "nicht ganz so schick", erklärte Book und ließ damit Raum für Spekulationen über den Zustand der Einrichtungen.

Sportlich konnte Dortmund die Reise dennoch mit einem Erfolg abschließen. Der mühsame 2:1-Sieg gegen den 2017 gegründeten Klub aus der aserbaidschanischen Hauptstadt war für den BVB der erste Erfolg nach zuvor drei Partien ohne Sieg.