Verletzungsschock
"Wöchentlicher Check": Wie lange fällt David Alaba aus?
Wie sein Klub am Dienstag bestätigte, erlitt Österreichs Teamkapitän am vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Lecce eine Muskelzerrung in der rechten Wade. Wie lange Alaba ausfällt, teilte Udinese nicht mit.
Auch interessant
Eine Passage der Aussendung macht allerdings stutzig: Udinese will den Gesundheitszustand des Österreichers "wöchentlich überprüfen". Es bleibt aber unklar, ob Alaba tatsächlich länger als die zuvor von der "Gazzetta dello Sport" vermuteten zehn Tage ausfällt.
Comeback im Nationalteam?
Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Club. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Runjaic unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.
Alaba wird das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen von Real Madrid, Luka Modric, verpassen. Mehr Zeit ist noch im Hinblick auf Österreichs Nations-League-Einsätze gegen Irland (heim) und Israel (auswärts) am 14. und 17. November. In Linz will Alaba sein Comeback im Nationalteam geben.
.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden