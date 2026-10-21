"Wöchentlicher Check": Wie lange fällt David Alaba aus?

Bittere Diagnose für David Alaba. Der ÖFB-Kapitän verletzte sich bereits in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein Udinese und wird vorerst ausfallen.

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Wie sein Klub am Dienstag bestätigte, erlitt Österreichs Teamkapitän am vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Lecce eine Muskelzerrung in der rechten Wade. Wie lange Alaba ausfällt, teilte Udinese nicht mit.

Eine Passage der Aussendung macht allerdings stutzig: Udinese will den Gesundheitszustand des Österreichers "wöchentlich überprüfen". Es bleibt aber unklar, ob Alaba tatsächlich länger als die zuvor von der "Gazzetta dello Sport" vermuteten zehn Tage ausfällt.

© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Comeback im Nationalteam?

Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Club. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Runjaic unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.

Alaba wird das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen von Real Madrid, Luka Modric, verpassen. Mehr Zeit ist noch im Hinblick auf Österreichs Nations-League-Einsätze gegen Irland (heim) und Israel (auswärts) am 14. und 17. November. In Linz will Alaba sein Comeback im Nationalteam geben.

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