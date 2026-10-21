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Verletzungsschock

"Wöchentlicher Check": Wie lange fällt David Alaba aus?

Andreas Staggl
von
Ein Fußballspieler von Udinese Calcio steht nachdenklich auf dem Spielfeld.
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Bittere Diagnose für David Alaba. Der ÖFB-Kapitän verletzte sich bereits in seinem zweiten Spiel für seinen neuen Verein Udinese und wird vorerst ausfallen.
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Wie sein Klub am Dienstag bestätigte, erlitt Österreichs Teamkapitän am vergangenen Sonntag beim 0:3 gegen Lecce eine Muskelzerrung in der rechten Wade. Wie lange Alaba ausfällt, teilte Udinese nicht mit.

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Eine Passage der Aussendung macht allerdings stutzig: Udinese will den Gesundheitszustand des Österreichers "wöchentlich überprüfen". Es bleibt aber unklar, ob Alaba tatsächlich länger als die zuvor von der "Gazzetta dello Sport" vermuteten zehn Tage ausfällt.

David Alaba im schwarz-weißen Trikot von Udinese Calcio während eines Fußballspiels.
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER

Comeback im Nationalteam?

Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Club. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Runjaic unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.

Alaba wird das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen von Real Madrid, Luka Modric, verpassen. Mehr Zeit ist noch im Hinblick auf Österreichs Nations-League-Einsätze gegen Irland (heim) und Israel (auswärts) am 14. und 17. November. In Linz will Alaba sein Comeback im Nationalteam geben.

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