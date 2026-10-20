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Foden mit Hattrick

5:1-Gala! Manchester City überrollt AEK Athen in der Königsklasse

SR
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Drei Fußballspieler von Manchester City feiern gemeinsam ein Tor auf dem Spielfeld.
© EPA
Gala-Vorstellung von Manchester City in der UEFA Champions League: Die Skyblues fegen AEK Athen im heimischen Etihad Stadium mit 5:1 vom Platz. Überragender Mann des Abends war Dreierpacker Phil Foden.
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Manchester City hat in der Champions League eine souveräne Pflichtaufgabe mit Bravour gelöst und vor heimischem Publikum im Etihad Stadium einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen AEK Athen gefeiert. Das Team von Cheftrainer Enzo Maresca übernahm von Beginn an das Kommando und belohnte sich in der 12. Minute, als Anderson die Skyblues früh mit 1:0 in Führung brachte. Die Hausherren spielten in der Folge gewohnt dominant auf, ehe Phil Foden nach einem feinen Doppelpass mit Rico Lewis auf 2:0 erhöhte (34.).

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AEK schöpft kurz Hoffnung – Cherki schlägt postwendend zurück

Nach dem Seitenwechsel erwischte AEK Athen die City-Defensive kurz schläfrig: Stavros Pilios nutzte eine Unkonzentriertheit im Aufbauspiel und verkürzte nach einem Doppelpass mit dem eingewechselten Zine überraschend auf 2:1 (52.). Die Hoffnung der mitgereisten griechischen Fans währte jedoch nur wenige Augenblicke. Manchester City schaltete sofort wieder mehrere Gänge hoch: Rayan Cherki stellte nach schöner Vorarbeit von Foden per Hackentrick und platziertem Abschluss den alten Zweitogel-Vorsprung zum 3:1 her (57.).

Foden-Gala macht den Kantersieg perfekt

Angeführt von einem glänzend aufgelegten Phil Foden ließ City im Anschluss keine Zweifel mehr am Heimerfolg aufkommen. In der 65. Minute fasste sich Foden ein Herz und schlenzte die Kugel nach Rückgabe von Lewis unhaltbar im linken Torwinkel zum 4:1 ein. Nur elf Minuten später schraubte der englische Nationalspieler das Ergebnis vollends in die Höhe: Nach erneuter Vorarbeit von Lewis war Foden zur Stelle und vollendete per Direktabnahme zum 5:1-Endstand sowie seinem persönlichen Dreierpack (76.).

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