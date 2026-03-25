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U-Bahn-Station Aspernstraße Seestadt
© ORF

Bei U-Bahn-Station

Bekannten (16) brutal ausgeraubt: Junges Trio geschnappt

25.03.26, 10:43
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Ein 20-Jähriger wurde verhaftet.

Als ein 16-Jähriger Ende Februar im Bereich der Aspernstraße unterwegs war, soll er von drei Jugendlichen angesprochen worden sein. Das Trio sind flüchtig Bekannte von dem Teenie, deshalb unterhielten sich die Jugendlichen zuerst normal.

Doch plötzlich soll einer der drei eine Schusswaffe gezogen, das Opfer damit bedroht und seine Wertgegenstände gefordert haben. Weiters sollen sie den 16-Jährigen zu Boden gestoßen und getreten haben.

Trio konnte gefasst werden

Danach flüchteten die drei Tatverdächtigen zur nahegelegenen U-Bahn-Station. Das Opfer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Beamte des Landeskriminalamt Wien haben umgehend die Ermittlungen übernommen und konnten innerhalb kurzer Zeit die drei Beschuldigten ausforschen. Ein 20-jähriger Österreicher konnte Mitte März in Ottakring  vorläufig festgenommen werden.

Er zeigte sich nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die zwei weiteren 15-jährigen Tatverdächtigen wurden zu dem Vorfall einvernommen und zeigten sich teilweise geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

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