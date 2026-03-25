Mutige Pensionistin sperrte zwei Einbrecher im Keller ein

Die Polizisten konnten die beiden Eindringlinge mitnehmen.

Damit hätten die zwei Ungarn am Dienstag wohl nicht gerechnet. Sie sollen gegen 20 Uhr die Haupteingangstüre zu einem Haus aufgebrochen und in den Keller vorgedrungen sein.

Dort wurde den mutmaßlichen Einbrechern allerdings von einer 69-jährigen Villacherin ein Strich durch die Rechnung gemacht. Diese erwischte die zwei Ungarn im Alter von 25 und 28 Jahren inflagranti und sperrte sie im Keller einfach ein. Danach alarmierte die Pensionistin die Polizei.

Die Beamten konnten die beiden Eindringlinge stellen. Sie sind nicht geständig und gaben an, dass sie im Keller nur übernachten wollten. Beide wurden ins Polizeianhaltezentrum überstellt.