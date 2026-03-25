Raser (18) von Polizei geschnappt - Probeführerschein weg

Das Auto des Probeführerscheinbesitzers (18) wurde vorläufig beschlagnahmt.

Am Dienstagnachmittag führte eine Verkehrsstreife des Bezirkspolizeikommandos Graz-Umgebung Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Südbahnstraße durch. Dabei stellten sie mit einem Lasergerät fest, dass ein Pkw mit 131 stattder erlaubten 50km/h unterwegs war. Daraufhin wurde der junge Lenker gestoppt.

Der junge Lenker wurde das erst Mal kontrolliert

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim Lenker um einen 18-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Graz-Umgebung handelte.

Für ihn war es die erste Kontrolle seines Lebens. Er zeigte sich einsichtig und gab an, die Geschwindigkeitsbeschränkung übersehen zu haben. Polizisten nahmen dem 18-Jährigen den Führerschein an Ort und Stelle ab. Zudem wurde das Auto vorläufig beschlagnahmt. Die Abschleppung des Fahrzeugs wurde von der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung veranlasst. Der Lenker wird angezeigt.