Soldaten stoppen Messerstecherei mitten in Wien

Zwei Bundesheer-Soldaten im Assistenzeinsatz beendeten eine Messerstecherei zwischen zwei Zivilisten.

Wien. Wildwestszenen am Donnerstagnachmittag mitten in der Wiener City, zum Glück bewahrten zwei Soldaten der 5. Gardekompanie die Nerven: In der Seiten­stettengasse – sie ist Teil der Feiermeile "Bermudadreieck" – eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Passanten. Plötzlich wurde ein Messer gezogen. Die beiden Soldaten überlegten nicht lang: "Ein Soldat hat den Angreifer zu Boden gebracht, fixiert und durchsucht. Der zweite Soldat hat dem verletzten Zivilisten 1. Hilfe geleistet", so Heeressprecher Michael Bauer auf Twitter.

2 Soldaten des #Bundesheers im Assistenzeinsatz haben im 1. Bezirk eine Messerstecherei zwischen 2 Zivilisten beendet. Ein Soldat hat den Angreifer zu Boden gebracht, fixiert und durchsucht. Der zweite Soldat hat dem verletzten Zivilisten 1. Hilfe geleistet. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) July 7, 2022

Schüsse fielen jedenfalls keine – allerdings alarmierten die beiden sofort Polizei und Rettung, die den Fall übernahmen. Klar, dass da ein dickes Lob von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner selbst fällig war.