Wirtz trifft bei Liverpool-Sieg: Reds siegen 4:3 gegen Villarreal!

Tor-Festival an der Anfield Road: Der FC Liverpool setzt sich in einem denkwürdigen Champions-League-Match mit 4:3 gegen Villarreal durch. Auch Florian Wirtz trug sich in die Schützenliste ein.

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Der FC Liverpool behält in der UEFA Champions League seine weiße Weste und feiert im dritten Spiel den dritten Sieg. An der heimischen Anfield Road setzten sich die Reds nach einem spektakulären Spielverlauf mit 4:3 gegen den spanischen Vertreter Villarreal durch. Dabei erwischten die Gäste aus Spanien den deutlich besseren Start und brachten das Heimteam mit einem schnellen Doppelschlag durch Georges Mikautadze (4.) und Cardona (29.) früh mit 0:2 in Rückstand.

Mac Allister und Araujo bringen Liverpool vor der Pause zurück

Liverpool zeigte jedoch die passende Reaktion und schlug noch vor dem Seitenwechsel zurück. Alexis Mac Allister verkürzte in der 36. Minute per Rechtsschuss auf 1:2, ehe Ronald Araujo in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) den 2:2-Ausgleich besorgte. Nach der Halbzeitpause drehten die Hausherren die Partie komplett: Erneut Mac Allister traf nach starker Vorarbeit des eingewechselten Youngsters Rio Ngumoha zur 3:2-Führung (65.).

Florian Wirtz erhöht – Schlussoffensive von Villarreal bleibt belohnt

Nur drei Minuten später schlug die Stunde des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz, der nach Vorlage von Cody Gakpo eiskalt ausbaute und flach rechts unten zum 4:2 vollendete (68.). Villarreal steckte trotz des Rückstands nicht auf und machte die Schlussphase noch einmal spannend: Der eingewechselte Tani Oluwaseyi traf in der 87. Minute zum 4:3-Anschlusstreffer. In einer umkämpften Nachspielzeit retteten die Reds den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit.