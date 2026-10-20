4:2-Torwahnsinn! PSG schockt Barca im Giganten-Duell

Ein Königsklassen-Spektakel war bereits im Vorfeld angekündigt – und PSG und Barca ließen Taten folgen. Am Ende setzte sich der Titelverteidiger aus Paris mit 4:2 durch, behielt seine weiße Weste und zementierte seine Spitzenposition in der Ligaphase.

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Musik, Flammenwerfer, gigantische Lichtshow – schon vor dem Anpfiff ließ Paris Saint-Germain die Muskeln spielen. Der Parc des Princes kochte, und auch auf dem Rasen ging es sofort heiß her.

Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da fehlten den Hausherren nur Zentimeter zur Führung. Khvicha Kvaratskhelia zog vor dem Strafraum ab, sein Versuch klatschte an den Pfosten. Auch Ousmane Dembélé vergab den Nachschuss, der noch amtierende Ballon-d'Or-Champion stand dabei aber ohnehin im Abseits. Mit aggressivem Pressing setzten die Pariser Barcelona früh unter Druck.

Doch die Katalanen ließen sich davon nicht lange beeindrucken und fanden zunehmend besser ins Spiel. In der 14. Minute kombinierten sie sich über links nach vorne, Raphinha legte für Dani Olmo ab. Dessen Direktschuss von der Strafraumkante zischte nur knapp am Tor vorbei. Plötzlich war Barcelona voll da – aus dem Pariser Sturmlauf wurde ein offener Schlagabtausch.

Torres lässt nach Dembélé-Schock aufatmen

Dann der Schock für PSG: Nach nur 20 Minuten musste Dembélé wegen muskulärer Probleme vorzeitig vom Platz. Ausgerechnet Ex-Barça-Star Ferran Torres, der im Sommer für 50 Millionen Euro an die Seine wechselte, kam für ihn ins Spiel – und der neue Mann hatte gleich das 1:0 auf dem Fuß. João Neves bediente Torres perfekt, doch aus nächster Nähe scheiterte der Stürmer an Joan García (25.).

Ferran Torres kam, sah – und hätte gegen seinen Ex-Klub beinahe eiskalt zugeschlagen! © UEFA via Getty Images

Der nächste Rückschlag ließ auch bei Barcelona nicht lange auf sich warten: Dani Olmo musste nach einem Zweikampf mit Vitinha angeschlagen vom Platz, Fermín López übernahm. Damit kippte das Momentum wieder Richtung PSG. Die Hausherren witterten ihre Chance und drängten auf die Führung mit eine Dreifach.Chance: Fabián Ruiz brachte den Ball von rechts scharf vor das Tor. Torres rutschte in die Hereingabe, scheiterte aber erneut an García. Auch Kvaratskhelia und Ruiz versuchten es mit Nachschüssen, doch Barcelonas Abwehr warf sich mit vereinten Kräften dazwischen und klärte die brenzlige Situation (29.).

Yamal lädt ein, Doué knallt ihn rein

Lange konnte sich Barca dem Druck allerdings nicht entziehen. In der 38. Minute schlug PSG schließlich zu – und Lamine Yamal half unfreiwillig mit! Sein lässiger Chip in die Mitte wurde abgefangen. Désiré Doué kam an den Ball, dribbelte Richtung Strafraum und ließ García mit seinem Abschluss keine Chance. Der Parc des Princes explodierte - 1:0 für PSG!

PSG-Star Désiré Doué feiert seinen Treffer ausgelassen – der Offensivmann brachte die Pariser gegen Barcelona in Führung. © UEFA via Getty Images

Doch Barca schlug beinahe postwendend zurück! Yamal wollte seinen Fehler wiedergutmachen und schickte Fermín López mit einem Traumpass auf die Reise. Doch der Olmo-Ersatz scheiterte mit seinem Lupfer an Safonov (40.). Beim Nachsetzen traf López PSG-Verteidiger Pacho zudem voll im Gesicht. Nach kurzer Behandlungspause spielte dieser mit einer deutlichen Beule weiter. Der Pausenpfiff ertönte anschließend genau rechtzeitig.

Auch nach dem Seitenwechsel ging es nach dem Motto "Angriff ist die beste Verteidigung" munter weiter – diesmal mit Rückenwind für die Katalanen. Die erste dicke Chance gehörte allerdings wieder PSG: Doué schickte Hakimi mit einem perfekten Steckpass durch die Gasse, plötzlich stand der Rechtsverteidiger frei vor Joan García. Doch der Barca-Keeper machte sich groß und entschärfte die nächste Pariser Großchance (51.).

Barca schlägt zurück – Espart sei Dank

Und das sollte sich rächen. Nur vier Minuten später schlug Barca wie aus dem Nichts zurück. Gordon drehte auf und schickte den tief gestarteten Espart mit einem perfekten Pass auf die Reise. Der entwischte der PSG-Abwehr, zog halbrechts aufs Tor und feuerte aus kurzer Distanz aufs kurze Eck. Safonov bekam zwar noch die Hände an den Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Drin das Ding - 1:1 (55.).

Barcelonas Youngsters lassen ihren Emotionen freien Lauf – nach dem Ausgleich gegen PSG bebt der Jubel bei den Katalanen. © UEFA via Getty Images

Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange! PSG schüttelte den Gegentreffer sofort ab und blies zum nächsten Angriff. Erneut wurde Ferran Torres zur Hauptfigur: Hakimi sprintete auf der rechten Seite davon und donnerte das Leder flach und scharf zur Mitte. Torres lief perfekt ein, hielt den Fuß hin – doch sein Abschluss krachte ans rechte Aluminium! Glück für Barca, Ecke für PSG.

Thriller-Finish der Extraklasse

Und die wurde prompt zum Goldgriff! Doué zirkelte den Ball hoch hinter den zweiten Pfosten, wo Lucas Hernández im Luftduell höher stieg als Gordon und das Leder per Kopf ins lange Eck wuchtete - 2:1 für PSG (72.)!

Yamal ließ Barca mit dem Ausgleich (79.) noch einmal hoffen, doch nur Minuten später brachte Vitinha PSG erneut in Führung (81.). Ruiz setzte schließlich den Schlusspunkt und machte den 4:2-Heimsieg perfekt.