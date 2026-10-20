Bringt uns der Mega-El-Niño heuer weiße Weihnachten nach Österreich?

Im tropischen Pazifik steigen die Wassertemperaturen derzeit auf außergewöhnliche Werte, was laut Meteorologen tiefgreifende globale Folgen für das Wetter nach sich ziehen könnte. Experten warnen vor einem der potenziell stärksten El-Niño-Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte mit spürbaren Auswirkungen bis in das Jahr 2027.

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Während in Österreich die ersten Schneefälle in den Bergen bevorstehen, richtet sich der besorgte Blick renommierter Wetterforscher auf die andere Seite des Erdballs. Tausende Kilometer von Europa entfernt, vor der Pazifikküste Südamerikas, spielt sich derzeit eine markante Erwärmung ab. In einzelnen Meeresgebieten liegen die gemessenen Temperaturen bereits mehr als vier Grad über dem langjährigen Durchschnitt. In einer besonders maßgeblichen Referenzregion beträgt die Abweichung immer noch mehr als zwei Grad.

Diese gewaltigen Wassermassen besitzen eine enorme thermische Energie, die atmosphärische Zirkulationen rund um den Globus nachhaltig stören kann. Unter El Niño versteht man eine periodisch wiederkehrende Erwärmung des tropischen Pazifiks, die weitreichende Verschiebungen bei Luftdruck-, Wind- und Niederschlagszonen auslöst. Meteorologe Dominik Jung analysiert das Phänomen in einer aktuellen Wetter-Kolumne für die "Frankfurter Rundschau" und findet deutliche Worte: "Was sich da gerade vor der Küste Südamerikas abspielt, ist schon fast unheimlich."

US-Wetterbehörde sieht hohe Wahrscheinlichkeit für historischen Rekord

Berechnungen und Modellläufe deuten darauf hin, dass sich das Phänomen bis zum Jahresende noch signifikant intensivieren dürfte. Jung verweist dabei auf offizielle Berechnungen der US-Wetterbehörde. Den dortigen Modellrechnungen zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 80 Prozent, dass das bevorstehende Ereignis intensiver ausfallen wird als sämtliche registrierten Phänomene seit dem Jahr 1950.

Sollte dieses Szenario eintreffen, würde selbst der historisch markante Ausnahme-El-Niño der Jahre 1997/98 in den Schatten gestellt werden. Meteorologen betonen allerdings ausdrücklich, dass diese Daten eine wissenschaftliche Prognose darstellen und die tatsächliche Intensität in den kommenden Monaten genau beobachtet werden muss.

Die prognostizierten Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen der Erde im Überblick:

Australien und Südostasien: Hier drohen anhaltende Trockenperioden und schwere Dürren, die die Landwirtschaft massiv gefährden könnten.

Hier drohen anhaltende Trockenperioden und schwere Dürren, die die Landwirtschaft massiv gefährden könnten. Teile Südamerikas: Entlang der Westküste ist mit sintflutartigen Regenfällen und verheerenden Niederschlägen zu rechnen.

Entlang der Westküste ist mit sintflutartigen Regenfällen und verheerenden Niederschlägen zu rechnen. Globale Temperaturentwicklung: Zeitverzögert droht eine weltweite Erwärmung, die 2027 zu neuen Rekorden führen könnte.

Was die Pazifik-Erwärmung für den Winter in Österreich bedeutet

Viele Menschen in Österreich stellen sich angesichts dieser globalen Warnungen die Frage, welche Konsequenzen für die heimische Wetterlage und vor allem für weiße Weihnachten zu erwarten sind. Hier dämpfen die Fachleute jedoch überzogene Erwartungen. Die direkten Auswirkungen von El Niño auf Mitteleuropa sind im weltweiten Vergleich verhältnismäßig gering und meteorologisch komplex.

Zwar existieren wissenschaftliche Anhaltspunkte dafür, dass ein extrem stark ausgeprägter El Niño im späteren Winterverlauf spezifische Strömungsmuster begünstigen kann. Unter bestimmten Bedingungen könnte dies zeitweise das Einströmen kalter Luftmassen aus dem Nordosten nach Mitteleuropa erleichtern. Eine gesicherte Vorhersage für den 24. Dezember lässt sich daraus jedoch keineswegs ableiten: Weder ein extrem strenger Frostwinter noch überdurchschnittlich milde Feiertage lassen sich aus den aktuellen Daten fundiert herauslesen.

Hitzewelle 2027: Auch Mitteleuropa im Visier?

Wesentlich deutlichere Signale gibt es bei der weltweiten Durchschnittstemperatur. Da ein El-Niño-Ereignis den globalen Wärmehaushalt erfahrungsgemäß erst mit einigen Monaten Verzögerung maximal anheizt, könnte das Jahr 2027 zu einem der heißesten Jahre der Messgeschichte werden. Ein neuer weltweiter Jahreshöchstwert liegt absolut im Bereich des Möglichen.

Ob sich diese globale Hitze auch unmittelbar auf den Sommer in Österreich durchschlagen wird, bleibt vorerst unklar. Während Dominik Jung für Deutschland überdurchschnittlich heiße Sommermonate im Jahr 2027 für denkbar hält, lassen sich für den Alpenraum noch keine verlässlichen Prognosen treffen. Für alle Wintersportler und Schnee-Fans bleibt vorerst die Gewissheit: Selbst das extremste Pazifik-Phänomen verrät heute noch nicht, ob der Heilige Abend heuer im Flachland weiß oder grün wird.