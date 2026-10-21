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"Wiener Wiener Walk"

Stadt im Dackel-Fieber: 200 "Wiener" erobern die Straße

Niki Uzelac
von
Dackel
© Getty Images
Beim ersten Wiener Wiener Walk spazieren Dackel samt Frauchen und Herrchen gemeinsam durch die Stadt, um sich mit Gleichgesinnten zu solidarisieren.
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Wien wird am Sonntag, den 25. Oktober, zur Hundehochburg, wenn beim ersten "Wiener Wiener Walk" gut 200 Dackel durch die Stadt ziehen. Getroffen wird sich um 15.00 Uhr beim Wiener Würstelstand in Spittelau, ehe gegen 16.00 Uhr der rund 40-minütige Spaziergang startet. Das Ziel ist der Hundespielplatz im Augarten. Willkommen sind reinrassige Dackel sowie Dackel-Mischlinge samt Frauchen und Herrchen. Die Idee dahinter ist einfach, aber genial: Vier- und Zweibeiner zusammenbringen, Erfahrungen austauschen und dabei Spenden sammeln - zum Wohl des besten Freundes des Menschen.

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Aufgrund von Überzüchtung sind Dackel wegen ihres langen Rückens nämlich besonders anfällig für Bandscheibenvorfälle, Schmerzen und Lähmungen. Vor diesem Hintergrund soll die tierisch gute Veranstaltung auch dem Tierschutz zugutekommen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings Voraussetzung, um chaotische Zustände zu vermeiden. Darüber hinaus gilt Leinenpflicht für alle Hunde.

Der erste Wiener Wiener Walk der Geschichte findet unter dem Motto "Ein Spaziergang. Eine Stadt. Alles Wiener." statt. Auf ihrer offiziellen Website kündigen die Initiatoren das Happening wie folgt an: "Kein Rennen, kein Leistungsdruck - einfach ein gemütlicher Nachmittag mit viel Schwanzwedeln, Wiener Schmäh und hoffentlich ohne allzu viele verlorene Gacki-Sackerl."

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