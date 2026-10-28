Jennifer Lawrence sucht anonym Streit im Internet

Hollywood-Star Jennifer Lawrence (36) provoziert im Netz offenbar gerne unter falschem Namen. In einem Podcast verriet die Schauspielerin, dass sie einen anonymen TikTok-Account nutzt, um mit Fremden zu streiten.

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Die Oscar-Preisträgerin sprach im Podcast "Call Her Daddy" mit Moderatorin Alex Cooper über ihre Social-Media-Gewohnheiten. Dabei kam auch ihr geheimes TikTok-Profil zur Sprache. Lawrence gab zu, dass sie den anonymen Account nutzt, um andere gezielt zu provozieren – im Internet als "Ragebait" bekannt.

Streit über Abstammung

Besonders gerne legt sich Lawrence offenbar mit anderen Nutzern über Fragen zur viktorianischen Abstammung an. Bislang bleibt sie dabei unerkannt. Doch damit könnte bald Schluss sein: Im Gespräch deutete die Schauspielerin an, dass es möglicherweise an der Zeit sei, sich zu erkennen zu geben.

Lawrence spricht offen über Wochenbettdepression

Im Podcast ging es nicht nur um ihr geheimes Online-Leben. Lawrence sprach auch über die psychischen Herausforderungen nach der Geburt ihrer Kinder. Die Schauspielerin hat zwei Söhne, der ältere wurde 2022 geboren, der jüngere im vergangenen Jahr.

Besonders eindrücklich schilderte sie eine Begegnung in einem Aufzug. Eine Frau habe sie gefragt, ob es ihr gut gehe. In diesem Moment sei Lawrence bewusst geworden, dass das tatsächlich nicht der Fall war.

Auch Moderatorin Alex Cooper sprach über die Herausforderungen rund um Schwangerschaft und Geburt. Da Cooper erst in der vergangenen Woche ihr Kind zur Welt brachte, dürfte die Podcast-Folge bereits einige Zeit zuvor aufgezeichnet worden sein.

Auch Schönheitsoperationen waren Thema

Neben ihrem geheimen TikTok-Profil und ihrer psychischen Gesundheit sprach Lawrence in der Folge auch über Schönheitsoperationen. © WireImage

Neben ihrem geheimen TikTok-Profil und ihrer psychischen Gesundheit sprach Lawrence in der Folge auch über Schönheitsoperationen, denen sie sich unterzogen hat. Das Gespräch zeigt eine persönlichere Seite der Schauspielerin, die abseits der Öffentlichkeit offenbar längst nicht immer nur auf der großen Leinwand für Gesprächsstoff sorgt.