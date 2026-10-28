VIP-Auflauf in Wien: Promis feiern Zauber-Star!

Der steirische Zauberkünstler Paul Sommersguter feierte im ausverkauften Wiener Theater Vindobona eine umjubelte Premiere. Mit seinem vierten Bühnenprogramm "Halbzeit – Staunen für Fortgeschrittene!" präsentierte er Zauberkunst ein Theaterstück voller Magie und Humor.

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Vor vollbesetzten Rängen begeisterte der gebürtige Steirer Paul Sommersguter das Wiener Premierenpublikum mit einer außergewöhnlichen Show, die weit über traditionelle Zaubertricks hinausgeht. In seinem bisher persönlichsten Programm verhandelt der er die existenzielle Frage nach dem Umgang mit der eigenen Lebensmitte. Statt in eine klassische Sinnkrise zu verfallen, transformiert der Magier die Herausforderungen des Älterwerdens auf der Bühne in einen kraftvollen Neustart. Altes wird zum Verschwinden gebracht, Neues erscheint im Rampenlicht, und der Verlust von Vertrautem ebnet den Weg zu tragfähigen Zukunftsperspektiven.

Heimo und Beatrice TURIN © Andreas Tischler / Vienna Press

Gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin, der Schauspielstudentin Paula, entfaltet Sommersguter eine dramaturgisch dichte Geschichte über persönliche Veränderung und Lebensfreude. Aufwendige Lichteffekte, ein stimmiges Musikkonzept und ein atmosphärisches Bühnenbild verleihen dem Abend die Anmutung einer großen Theaterproduktion. Im Zentrum steht dabei die berührende Erkenntnis: Wer loslässt, findet zu sich selbst zurück – und die Fähigkeit zu staunen bleibt das wirksamste Mittel gegen jedes innere Altern.

Zahlreiche Prominente und Kollegen im Publikum

Paul SOMMERSGUTER © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Premiere zog zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Unterhaltung an. Kollege und Bauchredner Tricky Niki lobte die kabarettistische Handschrift seines langjährigen Freundes, während Schauspieler Hubert Wolf, der selbst auf der Bühne mitwirkte, die humorvolle Zuspitzung fernab klassischer Shows hervorhob. Auch die aus Soko-Serien bekannte Schauspielerin Petra Kleinert zeigte sich begeistert vom hervorragend herausgearbeiteten roten Faden des Abends.

Heribert KASPER, Wolfgang EBNER © Andreas Tischler / Vienna Press

Unter den Premierengästen befanden sich zudem Zauber-Urgestein Tony Rei, Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt sowie die beliebten Publikumslieblinge Andrea Händler und Martin Leutgeb. Ebenfalls mit dabei waren Wiesenschurli, Regisseurin Marion Dimali, Model Beatrice Turin, Biobauer Gerhard Zadrobilek und Society-Liebling Heribert Kasper alias Mr. Ferrari, die gemeinsam einen bezaubernden Theaterabend feierten.