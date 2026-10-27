Anca & Lucca: Wiener Duo schreibt Geschichte!

Triumph für Österreichs Zauberkunst auf internationalem Parkett: Das Wiener Mentalmagier-Duo Anca & Lucca wurde bei einer glanzvollen Gala im legendären Casino de Paris mit dem renommierten Mandrake d’Or geehrt. Mit dieser Auszeichnung reiht sich das erfolgreiche Ehepaar endgültig in die Riege der weltweit größten Magie-Legenden ein.

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Die französische Metropole wurde zum Schauplatz eines historischen Moments für die heimische Unterhaltungsbranche. Im traditionsreichen Casino de Paris durften Anca und Lucca Lucian die begehrte Trophäe des Mandrake d’Or entgegennehmen. Dieser Preis genießt in der Fachwelt den herausragenden Ruf als der offizielle Oscar der Magie und gilt als die prestigeträchtigste Würdigung, die einem Zauberkünstler zuteilwerden kann.

Welche enorme Bedeutung die Auszeichnung besitzt, verdeutlicht ein Blick auf die bisherigen Preisträger. Vor dem Wiener Duo wurden globale Superstars wie David Copperfield, das Kult-Duo Siegfried & Roy, Penn & Teller, Criss Angel sowie die Ehrlich Brothers mit der goldenen Statuette ausgezeichnet. Dass nun zwei Künstler aus Wien in diesen exklusiven Kreis der Zauber-Elite aufgenommen wurden, markiert den vorläufigen Höhepunkt einer beispiellosen Karriere.

Mehrsprachige Gedankenleser verzaubern Frankreich

Vor dem anspruchsvollen Pariser Publikum demonstrierte das Paar sein außergewöhnliches Können auf bemerkenswerte Weise. Sie präsentierten ihre verblüffende Darbietung vollständig in französischer Sprache. Französisch ist dabei nur eine von insgesamt sechs Sprachen, in denen das vielseitige Paar weltweit auftritt, um mit den Zuschauern im Saal auf mentaler Ebene in direkten Kontakt zu treten.

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Das Paar reagierte voller Dankbarkeit und Stolz auf die renommierte Ehrung: "Der Mandrake d’Or ist für uns eine unglaublich große Ehre. Wenn man sieht, welche Legenden der Magie diese Auszeichnung bereits erhalten haben, wird einem erst richtig bewusst, was dieser Moment bedeutet. Wir dürfen unseren Traum leben, Menschen auf der ganzen Welt zum Staunen zu bringen – und dass diese Arbeit nun in Paris auf einer so bedeutenden Bühne gewürdigt wird, macht uns sehr stolz. Gleichzeitig ist es für uns eine besondere Freude, die internationale Magie auch in unserer Heimat Wien, in unserer Magic World Vienna, lebendig zu halten."

Von der Weltmeisterschaft in den Wiener Prater

Der internationale Erfolg kommt keineswegs von ungefähr. Bereits im Jahr 2022 eroberten Anca & Lucca bei den FISM-Weltmeisterschaften den offiziellen Weltmeistertitel der Mentalmagie, den sie bis 2025 mit Stolz trugen. Neben zahlreichen Triumphen bei Europa- und Weltmeisterschaften reisen die beiden Magier rund um den gesamten Globus.

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Trotz der weltweiten Engagements bleibt das Duo fest mit seiner Heimatstadt Wien verwurzelt. Am Riesenradplatz im Wiener Prater betreiben sie mit der Magic World Vienna ein eigenes magisches Theater, das sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat. Dort bringen sie nicht nur internationale Spitzenkollegen nach Wien, sondern lassen das heimische Publikum ihre preisgekrönten Illusionen aus nächster Nähe erleben.