Andy Borg: Bittere Absage für Schlager-Duo

Musikalische Gaudi, emotionale Wiedersehen und jede Menge Wiener Schmäh: Die jüngste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" begeisterte die Fernsehzuschauer mit einem bunten Staraufgebot. Neben einem mitreißenden Kult-Duett mit Wolfgang Lippert sorgte vor allem ein Moderations-Vorstoß des Erfolgs-Duos Fantasy für Aufsehen.

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Im der gemütlichen TV-Weinstuben von Publikumsliebling Andy Borg gaben sich die Stars am 24. Oktober wieder die Klinke in die Hand. Ein ganz besonderer Moment war das Zusammentreffen mit seinem langjährigen Weggefährten Wolfgang Lippert. Die beiden Vollblutmusiker verbindet eine lange enge Freundschaft, die bereits zu Zeiten der legendären DDR-Show "Ein Kessel Buntes" ihren Anfang nahm. Nachdem Lippert seine brandneue Single "Niemals was bereut" präsentierte, hielt Gastgeber Borg eine augenzwinkernde Überraschung parat.

Borg scherzte trocken, dass alle gewünschten Duett-Partner leider keine Zeit gehabt hätten und er der Einzige sei, der sich erbarmt habe. Lippert konterte schlagfertig und schloss seinen Kumpel glücklich in die Arme, ehe die beiden als bayerisch-österreichische Ausgabe der Blues Brothers die Bühne enterten. Gemeinsam schmetterten sie den Kult-Hit "Erna kommt" aus dem Jahr 1983, komponiert von Inka Bauses Vater Arndt Bause nach Zeilen von Wolfgang Brandenstein. Für Lippert war der Song einst der große Karrieredurchbruch, benannt nach seiner eigenen Großmutter.

Fantasy pokert um Moderatoren-Job bei Andy Borg

Für handfeste Lacher im Saal sorgte wenig später das Schlager-Duo Fantasy. Sänger Freddy überrumpelte den Gastgeber mit einem ganz unbescheidenen Wunsch: Er und sein Partner Martin wollten die beliebte Sendung unbedingt einmal gemeinsam mit Andy Borg moderieren. Der sichtlich verwunderte Moderator lenkte das Gespräch zunächst gekonnt auf die beeindruckende Historie des 1993 gegründeten Duos um, bei dem Martin damals das Auto und Freddy das Talent beisteuerte.

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Als die beiden Musiker nicht lockerließen, zeigte Borg seinen legendären Humor und fragte die Gäste scherzhaft, ob sie freiwillig auf die Bühne gehen oder Prügel beziehen wollen. Nach deren Auftritt rief Borg schmunzelnd in Richtung Regie, man möge doch bitte die Mikrofone der beiden abstellen, da sie nun nicht mehr dran seien. Eine feste Zusage für die Moderation gab es zwar nicht, doch als Trostpflaster versprach Borg den Schlager-Stars ein großes gemeinsames Hit-Medley.

Bunter Star-Reigen und Ausblick auf die Herzenssache-Gala

Neben den Duett-Höhepunkten bot der Fernsehabend reichlich musikalische Vielfalt. Nachwuchstalent Pia-Sophie feierte mit "Ein Kuss ohne Liebe" ihre gelungene TV-Premiere, während Michael Heck, Bürgermeister MarKuss und die spielfreudige Formation Oberkrainer Power für beste Stimmung sorgten.

Die nächste Ausgabe lässt nicht lange auf sich warten: Bereits am Freitag, dem 20. November, strahlt der SWR um 20.15 Uhr eine große Sonderausgabe zugunsten der Kinderhilfsaktion "Herzenssache" aus. Die Zukunft des Formats bleibt gesichert, wie SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler bestätigte, solange die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Erfolgsshow stimmen.