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Taggenbrunn

Larissa Marolt begeistert mit Star-Gala

Nathalie Martens
von
Drei Personen stehen vor einer Steinwand und lächeln in die Kamera.
© Egon Rutter
Ein glanzvoller Meilenstein für Larissa Marolt in ihrer Kärntner Heimat: Mit ihrem außergewöhnlichen Kulturformat "ZEIT, DIE ZÄHLT" feierte die Schauspielerin vor restlos ausverkauften Rängen auf Burg Taggenbrunn einen triumphalen Erfolg.
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Monatelang hatte Larissa Marolt (34) an ihrer Vision gearbeitet, nun wurde der Traum vor einem begeisterten Publikum zur glanzvollen Realität. Für das hochkarätige Projekt "ZEIT, DIE ZÄHLT" übernahm die vielseitige Künstlerin nicht nur die gesamte Konzeption, sondern versammelte auch ein Ensemble der absoluten Spitzenklasse auf der Bühne. Als Initiator und starker Partner stellte das renommierte Familienunternehmen Jacques Lemans die geschichtsträchtige Burg Taggenbrunn zur Verfügung, die der Veranstaltung einen prachtvollen und würdevollen Rahmen verlieh.

Dass der Abend binnen kürzester Zeit bis auf den letzten Platz ausverkauft war, unterstrich das enorme Interesse an einem Format, das Philosophie, Literatur, Musik und persönliche Lebensgeschichten auf noch nie dagewesene Weise miteinander verknüpfte. Auf der Bühne entstand eine spürbare Magie, die das Publikum von der ersten Minute an in ihren Bann zog.

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Hochmair, Garrett und Precht fesseln die Gäste

Für unvergessliche Momente sorgten die handverlesenen Stars, die Marolt für ihr Herzensprojekt gewinnen konnte. David Garrett schuf mit seinen virtuosen Klängen Augenblicke, in denen die Zeit für das Publikum für einen Moment vollkommen stillzustehen schien. Schauspiel-Gigant Philipp Hochmair wiederum erweckte mit seiner unnachahmlichen darstellerischen Intensität große Literatur zum Leben und riss die Zuseher zu Beifallsstürmen hin.

Den intellektuellen Höhepunkt setzte Star-Philosoph Richard David Precht. Passend zu seinem Werk "Auserzählt?" richtete er den Blick auf die drängenden Fragen rund um Künstliche Intelligenz und behandelte eine der ewigen Menschheitsfragen: den wahren Sinn des Lebens. Jeder einzelne Mitwirkende beleuchtete eine andere Facette des menschlichen Daseins und trug zu einem harmonischen Gesamtkunstwerk bei.

Neun Personen posieren elegant gekleidet vor einer Bergkulisse bei Sonnenuntergang.
Larissa Marolt lud zu "Die Zeit zählt" © Egon Rutter

Larissa Marolt im tiefgründigen Talk mit Barbara Haas

Neben ihrer Rolle als kreativer Kopf hinter den Kulissen stand Larissa Marolt auch selbst im Rampenlicht. In einem berührenden und sehr persönlichen Gespräch mit  Journalistin Barbara Haas ließ die Kärntnerin tief in ihr Seelenleben blicken. Der Dialog drehte sich um wesentliche Lebensentscheidungen, prägende Weichenstellungen und jene unvergesslichen Momente, die dauerhaft im Gedächtnis bleiben.

Drei Personen posieren lächelnd vor einer Steinwand bei einer Veranstaltung.
Familie Riedl. © Egon Rutter

Am Ende des Abends stand jene fundamentale Frage im Raum, die jeder der anwesenden Gäste für sich selbst beantworten musste: Was machen wir eigentlich mit der Zeit, die uns auf dieser Welt gegeben ist? Der lang anhaltende Applaus vor ausverkaufter Kulisse bewies eindrucksvoll, dass Larissa Marolt mit ihrem Gespür für tiefgründige Kultur einen echten Volltreffer gelandet hat.

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