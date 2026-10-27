Dancing Stars: Wirbel um ORF-Publikumsliebling

Wenn im Frühjahr 2027 die 17. Staffel von "Dancing Stars" über die Bildschirme flimmert, wird das Live-Orchester fehlen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten wird der Klangkörper nun endgültig abgeschafft – und damit verliert auch Publikumsliebling Monika Ballwein ihren festen Platz in der Show.

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Es ist eine Zäsur, die die österreichische Fernsehwelt in ihren Grundfesten erschüttert. Was sich zu Zeiten der Pandemie bereits als temporäre Notlösung ankündigte, wird zur bitteren Dauereinrichtung. Schon während der Corona-Krise musste das Orchester aus Sicherheits- und Abstandsgründen pausieren und die Musik kam gezwungenermaßen vom Band. Nun zieht der ORF endgültig den Stecker: Wie aus Senderkreisen durchsickert, ist angeblich sogar nie wieder ein Live-Orchester für "Dancing Stars" geplant.

Damit besiegelt der öffentlich-rechtliche Rundfunk zugleich das Ende einer prägenden Ära für Monika Ballwein. Die stimmgewaltige Sängerin und renommierte Gesangspädagogin galt seit der Premierensaison im Jahr 2005 als das musikalische Aushängeschild der Show. Über zwei Jahrzehnte hinweg verlieh sie jedem Wiener Walzer, Tango und Cha-Cha-Cha ihre unverwechselbare Note. Dass die geschätzte Musikerin in der bevorstehenden 17. Staffel nicht mehr Teil der Produktion sein wird, sorgt hinter den Kulissen wie auch in der heimischen Kulturszene für viel Aufregung.

Satans Bratan und Marco Pogo als neue Quoten-Garanten

Während bei der Musik drastisch der Rotstift regiert, will der ORF auf dem Tanzparkett für umso mehr Wirbel sorgen. Hinter den Kulissen laufen die geheimen Auswahlrunden auf Hochtouren, und wie oe24 bereits exklusiv berichtete, gelten zwei schillernde Persönlichkeiten bereits als gesetzte Fixstarter: Internet-Comedian Satans Bratan und Bierpartei-Chef Marco Pogo sollen im Frühjahr 2027 um die Gunst von Jury und Zusehern tanzen.

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Prominente Absagen-Welle am laufenden Band

Doch der verjüngte Kurs stößt nicht überall auf Gegenliebe. Bei der Zusammenstellung des Starterfeldes musste der ORF gleich mehrere empfindliche Niederlagen einstecken. So erteilte TV-Legende Vera Russwurm den Showverantwortlichen eine klare Absage.

Monika Ballwein © Andreas Tischler / Vienna Press

Ebenso wenig wird Austropop-Ikone Ewald Pfleger von der Band Opus das Tanzbein schwingen, der die Einladung ablehnte. Für die Schlager-Gemeinde schmerzt vor allem der Korb von Publikumsliebling Melissa Naschenweng, die trotz intensiver Verhandlungen dankend abwinkte.